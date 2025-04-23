Песков объяснил главное сходство Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп схожи в том, что оба выступают за решение сложных международных вопросов через диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. <...> Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий», — отметил Песков в интервью французскому изданию Le Point. По его словам, оба политика считают отказ от диалога проявлением абсурда. Он также добавил, что российский уважает Трампа.
Россия не отказывалась от диалога с Украиной. Кремль не раз призывал к разрешению конфликта через диалог.
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