Песков объяснил главное сходство Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп схожи в том, что готовы решать вопросы через диалог
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Путин и Трамп уважают диалог, в этом их сходство, заявил Песков
Путин и Трамп уважают диалог, в этом их сходство, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп схожи в том, что оба выступают за решение сложных международных вопросов через диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. <...> Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий», — отметил Песков в интервью французскому изданию Le Point. По его словам, оба политика считают отказ от диалога проявлением абсурда. Он также добавил, что российский уважает Трампа. 

Россия не отказывалась от диалога с Украиной. Кремль не раз призывал к разрешению конфликта через диалог. 

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп схожи в том, что оба выступают за решение сложных международных вопросов через диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. <...> Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий», — отметил Песков в интервью французскому изданию Le Point. По его словам, оба политика считают отказ от диалога проявлением абсурда. Он также добавил, что российский уважает Трампа.  Россия не отказывалась от диалога с Украиной. Кремль не раз призывал к разрешению конфликта через диалог. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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