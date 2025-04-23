На Новом Арбате сохранят здание дома-книжки СЭВ

Здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате в Москве, известное как дом-книжка, будет реконструировано с сохранением его архитектурного облика. Объект планируется капитально отремонтировать, отреставрировав его фасады.
«Объект планируется реконструировать. Провести капитальный ремонт здания, в том числе и его фасадов. Идет разработка проектной документации», — об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник в правительстве Москвы.
По сведению издания, точные сроки проведения работ и их полный перечень пока не определены. Также отмечается, что ранее власти констатировали, что ремонт здания будет превышать стоимость нового строительства.
Как сообщало URA.RU ранее, в Москве к 2029 году построят новое футуристичное здание Национального центра «Россия». Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, строительство объекта запланировано рядом с Краснопресненской набережной.
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