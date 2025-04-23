«Хрен бы кто вспомнил»: Киркоров жестко ответил на обвинения в алчности и лицемерии

Артист Филипп Киркоров резко ответил на обвинения певицы Вики Цыгановой, которая в день похорон отца Филиппа Бедроса Киркорова обвинила артиста в лицемерии и алчности. Филипп упрекнул Цыганову в дешевом пиаре, заявив, что такие выпады — лишь способ привлечь внимание к ее забытому имени.
«Сейчас модно наезжать на Киркорова, о себе дабы напомнить… Для того, чтобы их заметили и вспомнили. Сбитые летчицы какие-нибудь. Это все потому, что у них все плохо очень. А так бы хрен бы кто про нее вспомнил. Не буду называть имена, вы сами все прекрасно знаете, о ком я говорю», — передает слова Киркорова Пятый канал.
Артист также признался, что окончательно разочарован в индустрии, где нет ни искренней любви, ни дружбы. Он отметил, что единственными людьми, на которых он действительно может положиться, являются певец Игорь Крутой и продюсер Яна Рудковская.
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