«Хрен бы кто вспомнил»: Киркоров жестко ответил на обвинения в алчности и лицемерии

Филипп Киркоров назвал сбитой летчицей Вику Цыганову, обвинившую его в алчности
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Филипп Киркоров окончательно разочаровался в шоу-бизнесе
Филипп Киркоров окончательно разочаровался в шоу-бизнесе Фото:

Артист Филипп Киркоров резко ответил на обвинения певицы Вики Цыгановой, которая в день похорон отца Филиппа Бедроса Киркорова обвинила артиста в лицемерии и алчности. Филипп упрекнул Цыганову в дешевом пиаре, заявив, что такие выпады — лишь способ привлечь внимание к ее забытому имени.

«Сейчас модно наезжать на Киркорова, о себе дабы напомнить… Для того, чтобы их заметили и вспомнили. Сбитые летчицы какие-нибудь. Это все потому, что у них все плохо очень. А так бы хрен бы кто про нее вспомнил. Не буду называть имена, вы сами все прекрасно знаете, о ком я говорю», — передает слова Киркорова Пятый канал.

Артист также признался, что окончательно разочарован в индустрии, где нет ни искренней любви, ни дружбы. Он отметил, что единственными людьми, на которых он действительно может положиться, являются певец Игорь Крутой и продюсер Яна Рудковская.

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Артист Филипп Киркоров резко ответил на обвинения певицы Вики Цыгановой, которая в день похорон отца Филиппа Бедроса Киркорова обвинила артиста в лицемерии и алчности. Филипп упрекнул Цыганову в дешевом пиаре, заявив, что такие выпады — лишь способ привлечь внимание к ее забытому имени. «Сейчас модно наезжать на Киркорова, о себе дабы напомнить… Для того, чтобы их заметили и вспомнили. Сбитые летчицы какие-нибудь. Это все потому, что у них все плохо очень. А так бы хрен бы кто про нее вспомнил. Не буду называть имена, вы сами все прекрасно знаете, о ком я говорю», — передает слова Киркорова Пятый канал. Артист также признался, что окончательно разочарован в индустрии, где нет ни искренней любви, ни дружбы. Он отметил, что единственными людьми, на которых он действительно может положиться, являются певец Игорь Крутой и продюсер Яна Рудковская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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