Техника завода из Миасса будет доставлять питание в самолеты под Москвой. Фото

24 апреля 2025 в 00:44 Размер текста - 17 +

Челябинская фирма направила свою разработку в московский аэропорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оборудование завода «Гирд» из Миасса (Челябинская область) используют для доставки питания на борта самолетов. Максимальная грузоподъемность механизмов составляет две тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Изготовили для аэропорта в Жуковском под Москвой автолифт. Спецтехника используется для разгрузки и загрузки в самолет тележек с бортовым питанием», — рассказали URA.RU на заводе. Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом, что позволяет поддерживать необходимый температурный режим и обеспечивать бесперебойную работу спецоборудования. Конструкция автолифта включает в себя выдвижную секцию с боковыми поручнями и резиновый отбойный бампер для защиты фюзеляжа. И если грузоподъемность у кузова — две тонны, то у передней площадки — 400 кг. Это не первая поставка в аэропорт Жуковского. С начала года «Гирд» отправил в аэропорт амбулифт. Техника создана для транспортировки в самолет и обратно людей с ограничениями по здоровью. Автолифт помогает поставлять питание на борт самолета Фото: пресс-служба завода «Гирд» Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом Фото: пресс-служба завода «Гирд» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оборудование завода «Гирд» из Миасса (Челябинская область) используют для доставки питания на борта самолетов. Максимальная грузоподъемность механизмов составляет две тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Изготовили для аэропорта в Жуковском под Москвой автолифт. Спецтехника используется для разгрузки и загрузки в самолет тележек с бортовым питанием», — рассказали URA.RU на заводе. Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом, что позволяет поддерживать необходимый температурный режим и обеспечивать бесперебойную работу спецоборудования. Конструкция автолифта включает в себя выдвижную секцию с боковыми поручнями и резиновый отбойный бампер для защиты фюзеляжа. И если грузоподъемность у кузова — две тонны, то у передней площадки — 400 кг. Это не первая поставка в аэропорт Жуковского. С начала года «Гирд» отправил в аэропорт амбулифт. Техника создана для транспортировки в самолет и обратно людей с ограничениями по здоровью.