Оборудование завода «Гирд» из Миасса (Челябинская область) используют для доставки питания на борта самолетов. Максимальная грузоподъемность механизмов составляет две тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Изготовили для аэропорта в Жуковском под Москвой автолифт. Спецтехника используется для разгрузки и загрузки в самолет тележек с бортовым питанием», — рассказали URA.RU на заводе.
Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом, что позволяет поддерживать необходимый температурный режим и обеспечивать бесперебойную работу спецоборудования. Конструкция автолифта включает в себя выдвижную секцию с боковыми поручнями и резиновый отбойный бампер для защиты фюзеляжа. И если грузоподъемность у кузова — две тонны, то у передней площадки — 400 кг.
Это не первая поставка в аэропорт Жуковского. С начала года «Гирд» отправил в аэропорт амбулифт. Техника создана для транспортировки в самолет и обратно людей с ограничениями по здоровью.
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