23 апреля 2025

Техника завода из Миасса будет доставлять питание в самолеты под Москвой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, аэропорт, авиация, сухой суперджет, самолет, ssj100, авиасалон
Челябинская фирма направила свою разработку в московский аэропорт Фото:

Оборудование завода «Гирд» из Миасса (Челябинская область) используют для доставки питания на борта самолетов. Максимальная грузоподъемность механизмов составляет две тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Изготовили для аэропорта в Жуковском под Москвой автолифт. Спецтехника используется для разгрузки и загрузки в самолет тележек с бортовым питанием», — рассказали URA.RU на заводе.

Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом, что позволяет поддерживать необходимый температурный режим и обеспечивать бесперебойную работу спецоборудования. Конструкция автолифта включает в себя выдвижную секцию с боковыми поручнями и резиновый отбойный бампер для защиты фюзеляжа. И если грузоподъемность у кузова — две тонны, то у передней площадки — 400 кг.

Это не первая поставка в аэропорт Жуковского. С начала года «Гирд» отправил в аэропорт амбулифт. Техника создана для транспортировки в самолет и обратно людей с ограничениями по здоровью.

Автолифт помогает поставлять питание на борт самолета
Автолифт помогает поставлять питание на борт самолета
Фото:

Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом
Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом
Фото:

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Оборудование завода «Гирд» из Миасса (Челябинская область) используют для доставки питания на борта самолетов. Максимальная грузоподъемность механизмов составляет две тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Изготовили для аэропорта в Жуковском под Москвой автолифт. Спецтехника используется для разгрузки и загрузки в самолет тележек с бортовым питанием», — рассказали URA.RU на заводе. Автолифт оснащен холодильной установкой и гидравлическим приводом, что позволяет поддерживать необходимый температурный режим и обеспечивать бесперебойную работу спецоборудования. Конструкция автолифта включает в себя выдвижную секцию с боковыми поручнями и резиновый отбойный бампер для защиты фюзеляжа. И если грузоподъемность у кузова — две тонны, то у передней площадки — 400 кг. Это не первая поставка в аэропорт Жуковского. С начала года «Гирд» отправил в аэропорт амбулифт. Техника создана для транспортировки в самолет и обратно людей с ограничениями по здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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