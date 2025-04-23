23 апреля 2025

Курган богат талантами: Максим Фадеев выпустит песню о Великой Отечественной войне

Курганский музыкант Максим Фадеев выпустит песню к юбилею Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Фадеев посвятил песню героям Великой Отечественной войны
Фадеев посвятил песню героям Великой Отечественной войны Фото:

Музыкант и продюсер из Кургана Максим Фадеев 25 апреля выпустит песню под названием «Тише» о Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Тише» — моя самая личная песня о Великой Отечественной войне, которая выйдет в преддверии юбилея Великой Победы. О тех, кого нет, о тех, кем мы гордимся. Моих родных. Ваших родных», — написал Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он опубликовал фрагмент песни, в котором звучат слова: «Только если имеешь сердце, его поймешь. Он надел медаль „За Отвагу“ и взгляд отвел. Разрешите плакать солдату — он ад прошел...». Поклонники творчества Фадеева поблагодарили его за пронзительную песню и память о героях, а также за качественное исполнение, когда все слова понятны.

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Музыкант и продюсер из Кургана Максим Фадеев 25 апреля выпустит песню под названием «Тише» о Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в соцсетях. «Тише» — моя самая личная песня о Великой Отечественной войне, которая выйдет в преддверии юбилея Великой Победы. О тех, кого нет, о тех, кем мы гордимся. Моих родных. Ваших родных», — написал Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фрагмент песни, в котором звучат слова: «Только если имеешь сердце, его поймешь. Он надел медаль „За Отвагу“ и взгляд отвел. Разрешите плакать солдату — он ад прошел...». Поклонники творчества Фадеева поблагодарили его за пронзительную песню и память о героях, а также за качественное исполнение, когда все слова понятны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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