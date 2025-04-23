Курган богат талантами: Максим Фадеев выпустит песню о Великой Отечественной войне

Музыкант и продюсер из Кургана Максим Фадеев 25 апреля выпустит песню под названием «Тише» о Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Тише» — моя самая личная песня о Великой Отечественной войне, которая выйдет в преддверии юбилея Великой Победы. О тех, кого нет, о тех, кем мы гордимся. Моих родных. Ваших родных», — написал Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он опубликовал фрагмент песни, в котором звучат слова: «Только если имеешь сердце, его поймешь. Он надел медаль „За Отвагу“ и взгляд отвел. Разрешите плакать солдату — он ад прошел...». Поклонники творчества Фадеева поблагодарили его за пронзительную песню и память о героях, а также за качественное исполнение, когда все слова понятны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».