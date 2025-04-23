23 апреля 2025
22 апреля 2025

В городе ХМАО усиливают меры безопасности к майским праздникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Патрулировать улицы будут сотрудники Росгвардии
Патрулировать улицы будут сотрудники Росгвардии Фото:

В Нягани (ХМАО) на время предстоящих майских праздников разработан план по обеспечению порядка. Глава города Иван Ямашев заявил, что будет увеличено число патрульных на улицах и на дежурство выйдет Росгвардия.

«Отдельное внимание уделили обеспечению порядка на майских праздниках. Разработан комплексный план: увеличено число патрульных нарядов, дежурят сотрудники Росгвардии», — сообщил Ямашев на своем telegram-канале.

Также планируется привлечение народных дружинников. Мэр отметил, что также особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей.

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В Нягани (ХМАО) на время предстоящих майских праздников разработан план по обеспечению порядка. Глава города Иван Ямашев заявил, что будет увеличено число патрульных на улицах и на дежурство выйдет Росгвардия. «Отдельное внимание уделили обеспечению порядка на майских праздниках. Разработан комплексный план: увеличено число патрульных нарядов, дежурят сотрудники Росгвардии», — сообщил Ямашев на своем telegram-канале. Также планируется привлечение народных дружинников. Мэр отметил, что также особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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