В городе ХМАО усиливают меры безопасности к майским праздникам

Патрулировать улицы будут сотрудники Росгвардии
В Нягани (ХМАО) на время предстоящих майских праздников разработан план по обеспечению порядка. Глава города Иван Ямашев заявил, что будет увеличено число патрульных на улицах и на дежурство выйдет Росгвардия.
«Отдельное внимание уделили обеспечению порядка на майских праздниках. Разработан комплексный план: увеличено число патрульных нарядов, дежурят сотрудники Росгвардии», — сообщил Ямашев на своем telegram-канале.
Также планируется привлечение народных дружинников. Мэр отметил, что также особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей.
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