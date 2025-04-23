«Там аномалия»: в Челябинской области неделю ищут загадочно пропавшую женщину. Видео

В Верхнем Уфалее восьмые сутки ищут 69-летнюю Татьяну Васильеву

24 апреля 2025 в 02:02 Размер текста - 17 +

Поисковики используют различное оборудование, чтобы выйти на след женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В окрестностях города Верхнего Уфалея Челябинской области восьмые сутки продолжаются поиски пропавшей 69-летней Татьяны Васильевой. Несмотря на значительные усилия представителей служб и волонтеров, женщину пока найти не удалось. Об этом говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Уже пройдено 3111 километров по зарослям и бурелому, над лесным массивом работают БПЛА, местность прочесывают квадроциклы и внедорожники. Поиск сложный — кое-где в лесу еще не сошел снег, а местами земля превратилась в непроходимую грязь. На одной из местных горок существует электромагнитная аномалия, отказываются работать электронные компасы: стрелка начинает крутиться, как заведенная», — сообщили в штабе поисковиков. Уточняется, что точка входа женщины в лес известна. Однако ее следы обрываются — не найдено ни вещей, ни отпечатков ног, ни сломанных веток. В настоящее время штаб работает с 10 до 22 часов. К поискам привлечено около 300 человек. Это сотрудники полиции, МЧС, поисково-спасательных служб, а также добровольцы. Как сообщало URA.RU ранее, в штабе поиска, организованном в местном дворце культуры, ежедневно собирается до 40 волонтеров. Неравнодушные люди приносят воду, продукты, репелленты для отряда, распространяют ориентировки в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окрестностях города Верхнего Уфалея Челябинской области восьмые сутки продолжаются поиски пропавшей 69-летней Татьяны Васильевой. Несмотря на значительные усилия представителей служб и волонтеров, женщину пока найти не удалось. Об этом говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Уже пройдено 3111 километров по зарослям и бурелому, над лесным массивом работают БПЛА, местность прочесывают квадроциклы и внедорожники. Поиск сложный — кое-где в лесу еще не сошел снег, а местами земля превратилась в непроходимую грязь. На одной из местных горок существует электромагнитная аномалия, отказываются работать электронные компасы: стрелка начинает крутиться, как заведенная», — сообщили в штабе поисковиков. Уточняется, что точка входа женщины в лес известна. Однако ее следы обрываются — не найдено ни вещей, ни отпечатков ног, ни сломанных веток. В настоящее время штаб работает с 10 до 22 часов. К поискам привлечено около 300 человек. Это сотрудники полиции, МЧС, поисково-спасательных служб, а также добровольцы. Как сообщало URA.RU ранее, в штабе поиска, организованном в местном дворце культуры, ежедневно собирается до 40 волонтеров. Неравнодушные люди приносят воду, продукты, репелленты для отряда, распространяют ориентировки в социальных сетях.