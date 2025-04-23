В Липецкой области введен режим воздушной тревоги

В Липецкой области объявили воздушную тревогу
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером 23 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал губернатор в своем в telegram-канале.
Кроме того, по данным МЧС РФ, в Ростовской области объявили режим беспилотной опасности. Жителей Тульской области также предупредили об опасности атаки БПЛА.
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