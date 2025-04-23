23 апреля 2025

В Липецкой области введен режим воздушной тревоги

Режим воздушной опасности вводят в Липецкой области
© Служба новостей «URA.RU»
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В Липецкой области объявили воздушную тревогу
В Липецкой области объявили воздушную тревогу Фото:

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером 23 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал губернатор в своем в telegram-канале.

Кроме того, по данным МЧС РФ, в Ростовской области объявили режим беспилотной опасности. Жителей Тульской области также предупредили об опасности атаки БПЛА.

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Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области вечером 23 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал губернатор в своем в telegram-канале. Кроме того, по данным МЧС РФ, в Ростовской области объявили режим беспилотной опасности. Жителей Тульской области также предупредили об опасности атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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