23 апреля 2025
22 апреля 2025

В ХМАО изменятся правила компенсации проезда в льготный отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам, отправляющимся в отпуск через Тюмень, не потребуется подтверждающих справок
Югорчанам, отправляющимся в отпуск через Тюмень, не потребуется подтверждающих справок Фото:

В ХМАО расширят список условий для возмещения стоимости проезда в льготный отпуск, а также станет доступна компенсация за перелет на вертолете. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что скоро эти изменения будут рассмотрены на заседании парламентариев.

«Компенсация стоимости проезда станет доступна если работник отправился в отпуск в выходные дни, предоставляемые для ухода за детьми-инвалидами, а также в дни отдыха, положенные донору за сдачу крови. Перелет на вертолете будет включен в расходы, подлежащие возмещению», — сообщил Ташланов в своем telegram-канале.

Также упростят условия для получения компенсации при проезде к месту отпуска через Тюмень. Теперь югорчанам, отправляющимся в льготный отпуск в восточном направлении через столицу Тюменской области, не потребуется предоставлять подтверждающих справок об использовании маршрута по кратчайшему пути. Данные предложения были озвучены 23 апреля на очередном заседании Комитета Думы Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

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В ХМАО расширят список условий для возмещения стоимости проезда в льготный отпуск, а также станет доступна компенсация за перелет на вертолете. Депутат думы округа Николай Ташланов заявил, что скоро эти изменения будут рассмотрены на заседании парламентариев. «Компенсация стоимости проезда станет доступна если работник отправился в отпуск в выходные дни, предоставляемые для ухода за детьми-инвалидами, а также в дни отдыха, положенные донору за сдачу крови. Перелет на вертолете будет включен в расходы, подлежащие возмещению», — сообщил Ташланов в своем telegram-канале. Также упростят условия для получения компенсации при проезде к месту отпуска через Тюмень. Теперь югорчанам, отправляющимся в льготный отпуск в восточном направлении через столицу Тюменской области, не потребуется предоставлять подтверждающих справок об использовании маршрута по кратчайшему пути. Данные предложения были озвучены 23 апреля на очередном заседании Комитета Думы Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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