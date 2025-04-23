23 апреля 2025

Главу «дочки» «Роснано» обвинили в растрате 6 миллиардов при создании «гибкого планшета Чубайса»

СК завершил дело о растрате 6 млрд рублей при создании российского планшета
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На создание планшета были выделены огромные деньги из бюджета страны
На создание планшета были выделены огромные деньги из бюджета страны Фото:

Бывшему генеральному директору ООО «Пластик лоджик» Борису Галкину предъявлено обвинение по делу о хищении средств, предназначенных для реализации инновационного проекта по созданию российского планшета. Сумма ущерба, вменяемого экс-руководителю компании, учрежденной АО «Роснано», снизилась почти до шести миллиардов рублей.

«Завершить расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО „Пластик лоджик“ Галкина Бориса Юрьевича и предъявить ему в окончательной редакции обвинение по факту хищения более шести миллиардов рублей. Вину свою Галкин признавать отказался», — указано в документах, на которые ссылается ТАСС.

Ранее ФСБ России заявляла о причастности Галкина к хищению более 13 млрд рублей, которые были выведены под иностранные юрисдикции. Сам обвиняемый в ходе допроса настаивал, что решения о финансировании проекта принимались советом директоров «Роснано», и что он не имел полномочий самостоятельно распоряжаться средствами.

«Роснано» при Анатолии Чубайсе планировало заменить планшетом бумажные учебники для школьников. С 2010 по 2020 годы на счета организации из бюджета страны поступили более 13 миллиардов. Однако компания не смогла создать никаких производственных мощностей и не привлекла квалифицированный персонал, пишет «Царьград».

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Бывшему генеральному директору ООО «Пластик лоджик» Борису Галкину предъявлено обвинение по делу о хищении средств, предназначенных для реализации инновационного проекта по созданию российского планшета. Сумма ущерба, вменяемого экс-руководителю компании, учрежденной АО «Роснано», снизилась почти до шести миллиардов рублей. «Завершить расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО „Пластик лоджик“ Галкина Бориса Юрьевича и предъявить ему в окончательной редакции обвинение по факту хищения более шести миллиардов рублей. Вину свою Галкин признавать отказался», — указано в документах, на которые ссылается ТАСС. Ранее ФСБ России заявляла о причастности Галкина к хищению более 13 млрд рублей, которые были выведены под иностранные юрисдикции. Сам обвиняемый в ходе допроса настаивал, что решения о финансировании проекта принимались советом директоров «Роснано», и что он не имел полномочий самостоятельно распоряжаться средствами. «Роснано» при Анатолии Чубайсе планировало заменить планшетом бумажные учебники для школьников. С 2010 по 2020 годы на счета организации из бюджета страны поступили более 13 миллиардов. Однако компания не смогла создать никаких производственных мощностей и не привлекла квалифицированный персонал, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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