Экс-военного США отправили в колонию за передачу данных Китаю

В США к семи годам лишения свободы приговорили 25-летнего бывшего аналитика разведки американской армии. Причиной тому стала продажа секретной информации лицу, связанному с правительством Китая. Об этом заявили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
«Являясь сотрудником армии, мужчина осознанно использовал доступ к закрытым компьютерным сетям правительства США для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов. Сведения касались, в частности, анализа военного потенциала США, планирования военных операций в отношении Тайваня, а также ситуации вокруг российско-украинского конфликта», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
По данным следствия, мужчина передавал секретные сведения человеку, который представлялся клиентом консалтинговой компании. За предоставленную информацию военнослужащий получил 42 тысяч долларов.
Как сообщало URA.RU ранее, в минфине США заявили, что китайские хакеры в конце 2024 года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен.
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