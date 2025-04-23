Экс-военного США отправили в колонию за передачу данных Китаю

24 апреля 2025 в 04:35 Размер текста - 17 +

Мужчина слил секретные данные государственного масштаба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В США к семи годам лишения свободы приговорили 25-летнего бывшего аналитика разведки американской армии. Причиной тому стала продажа секретной информации лицу, связанному с правительством Китая. Об этом заявили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов. «Являясь сотрудником армии, мужчина осознанно использовал доступ к закрытым компьютерным сетям правительства США для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов. Сведения касались, в частности, анализа военного потенциала США, планирования военных операций в отношении Тайваня, а также ситуации вокруг российско-украинского конфликта», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». По данным следствия, мужчина передавал секретные сведения человеку, который представлялся клиентом консалтинговой компании. За предоставленную информацию военнослужащий получил 42 тысяч долларов. Как сообщало URA.RU ранее, в минфине США заявили, что китайские хакеры в конце 2024 года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США к семи годам лишения свободы приговорили 25-летнего бывшего аналитика разведки американской армии. Причиной тому стала продажа секретной информации лицу, связанному с правительством Китая. Об этом заявили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов. «Являясь сотрудником армии, мужчина осознанно использовал доступ к закрытым компьютерным сетям правительства США для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов. Сведения касались, в частности, анализа военного потенциала США, планирования военных операций в отношении Тайваня, а также ситуации вокруг российско-украинского конфликта», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». По данным следствия, мужчина передавал секретные сведения человеку, который представлялся клиентом консалтинговой компании. За предоставленную информацию военнослужащий получил 42 тысяч долларов. Как сообщало URA.RU ранее, в минфине США заявили, что китайские хакеры в конце 2024 года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен.