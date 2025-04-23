23 апреля 2025

Экс-военного США отправили в колонию за передачу данных Китаю

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Мужчина слил секретные данные государственного масштаба Фото:

В США к семи годам лишения свободы приговорили 25-летнего бывшего аналитика разведки американской армии. Причиной тому стала продажа секретной информации лицу, связанному с правительством Китая. Об этом заявили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

«Являясь сотрудником армии, мужчина осознанно использовал доступ к закрытым компьютерным сетям правительства США для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов. Сведения касались, в частности, анализа военного потенциала США, планирования военных операций в отношении Тайваня, а также ситуации вокруг российско-украинского конфликта», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По данным следствия, мужчина передавал секретные сведения человеку, который представлялся клиентом консалтинговой компании. За предоставленную информацию военнослужащий получил 42 тысяч долларов.

Как сообщало URA.RU ранее, в минфине США заявили, что китайские хакеры в конце 2024 года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен.

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В США к семи годам лишения свободы приговорили 25-летнего бывшего аналитика разведки американской армии. Причиной тому стала продажа секретной информации лицу, связанному с правительством Китая. Об этом заявили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов. «Являясь сотрудником армии, мужчина осознанно использовал доступ к закрытым компьютерным сетям правительства США для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов. Сведения касались, в частности, анализа военного потенциала США, планирования военных операций в отношении Тайваня, а также ситуации вокруг российско-украинского конфликта», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». По данным следствия, мужчина передавал секретные сведения человеку, который представлялся клиентом консалтинговой компании. За предоставленную информацию военнослужащий получил 42 тысяч долларов. Как сообщало URA.RU ранее, в минфине США заявили, что китайские хакеры в конце 2024 года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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