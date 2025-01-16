Politico: хакеры из КНР получили доступ к документам главы минфина США

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Хакеры, предположительно из КНР, получили более 3000 данных минфина США, включая главу ведомства
Хакеры, предположительно из КНР, получили более 3000 данных минфина США, включая главу ведомства Фото:

В минфине США заявили, что китайские хакеры в конце прошлого года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен. Об этом сообщает Politico.

«Сотрудники министерства финансов сообщили законодателям, что китайские хакеры получили доступ к более чем 3000 файлам в ходе кибератаки в прошлом году. <...> Чиновники сообщили законодателям, что хакеры получили доступ к данным, принадлежащим высшим должностным лицам, включая главу минфина Джанет Йеллен», — передают авторы материала, ссылаясь на свои источники. По словам журналистов, по факту происшествия было проведено секретное совещание с участием Палаты представителей страны. При этом отмечается, что полученные якобы китайскими хакерами данные не являются секретными.

О хакерской атаке на минфин США сообщалось в конце декабря 2024 года. Отмечалось, что был взломан некий секретный офис ведомства, который отвечал за экономические санкции против мировых стран. Запад не в первый раз обвиняет Китай в кибератаках, передает «Национальная служба новостей».

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В минфине США заявили, что китайские хакеры в конце прошлого года смогли получить более 3000 данных различного характера, связанные с работой ведомства. Некоторые из них принадлежали высшим должностным лицам, включая главу министерства Джанет Йеллен. Об этом сообщает Politico. «Сотрудники министерства финансов сообщили законодателям, что китайские хакеры получили доступ к более чем 3000 файлам в ходе кибератаки в прошлом году. <...> Чиновники сообщили законодателям, что хакеры получили доступ к данным, принадлежащим высшим должностным лицам, включая главу минфина Джанет Йеллен», — передают авторы материала, ссылаясь на свои источники. По словам журналистов, по факту происшествия было проведено секретное совещание с участием Палаты представителей страны. При этом отмечается, что полученные якобы китайскими хакерами данные не являются секретными. О хакерской атаке на минфин США сообщалось в конце декабря 2024 года. Отмечалось, что был взломан некий секретный офис ведомства, который отвечал за экономические санкции против мировых стран. Запад не в первый раз обвиняет Китай в кибератаках, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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