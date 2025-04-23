В Киеве прогремели взрывы

В Киеве воздушная тревога и взрывы
В Киеве в ночь произошли взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».
«В столице и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде районов Киева слышны взрывы», — сообщает источник.
По данным «РБК-Украина», в так называемой «красной зоне» воздушной тревоги оказались все 20 областей Украины. Подробностей пока нет.
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