23 апреля 2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве в ночь произошли взрывы, городом объявили воздушную тревогу
© Служба новостей «URA.RU»
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В Киеве воздушная тревога и взрывы
В Киеве воздушная тревога и взрывы Фото:

В Киеве в ночь произошли взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

«В столице и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде районов Киева слышны взрывы», — сообщает источник.

По данным «РБК-Украина», в так называемой «красной зоне» воздушной тревоги оказались все 20 областей Украины. Подробностей пока нет. 

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В Киеве в ночь произошли взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». «В столице и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде районов Киева слышны взрывы», — сообщает источник. По данным «РБК-Украина», в так называемой «красной зоне» воздушной тревоги оказались все 20 областей Украины. Подробностей пока нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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