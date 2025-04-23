23 апреля 2025

Десять беспилотников уничтожены над Воронежем

© Служба новостей «URA.RU»
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Силами ПВО уничтожено 10 БПЛА
Силами ПВО уничтожено 10 БПЛА Фото:

В ночь на 24 апреля 2025 года российские системы противовоздушной обороны сбили около десятка украинских беспилотников на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор региона в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. В связи с этим жителей Воронежской области просят внимательно следить за официальными сообщениями от правительства региона и МЧС России, чтобы своевременно получать актуальную информацию.

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В ночь на 24 апреля 2025 года российские системы противовоздушной обороны сбили около десятка украинских беспилотников на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор региона в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. В связи с этим жителей Воронежской области просят внимательно следить за официальными сообщениями от правительства региона и МЧС России, чтобы своевременно получать актуальную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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