23 апреля 2025

Родители пермских школьников рассказали, сколько денег уходит на репетиторов

Родители старшеклассников Перми тратят на репетиторов 5000 рублей в неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители выпускников, сдающих ЕГЭ, тратят до 5000 рублей на репетиторов
Родители выпускников, сдающих ЕГЭ, тратят до 5000 рублей на репетиторов Фото:

Более половины родителей старшеклассников в Перми оплачивают своим детям занятия с репетиторами. На дополнительные образовательные услуги семьи тратят до 5000 рублей в неделю, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob

«Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 46% родителей девятиклассников и 61% родителей учащихся 10—11 классов. При этом родители девятиклассников в среднем тратят 4000 рублей в неделю. Для старшеклассников эта сумма составляет 5000 рублей», — сказано в исследовании.

Отмечается, что наиболее востребованными предметами для дополнительных занятий являются обязательные дисциплины для сдачи экзаменов — алгебра, геометрия и русский язык. Среди предметов по выбору чаще всего выбирают английский язык, физику, химию и обществознание.

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Более половины родителей старшеклассников в Перми оплачивают своим детям занятия с репетиторами. На дополнительные образовательные услуги семьи тратят до 5000 рублей в неделю, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob «Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 46% родителей девятиклассников и 61% родителей учащихся 10—11 классов. При этом родители девятиклассников в среднем тратят 4000 рублей в неделю. Для старшеклассников эта сумма составляет 5000 рублей», — сказано в исследовании. Отмечается, что наиболее востребованными предметами для дополнительных занятий являются обязательные дисциплины для сдачи экзаменов — алгебра, геометрия и русский язык. Среди предметов по выбору чаще всего выбирают английский язык, физику, химию и обществознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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