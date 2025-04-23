Родители пермских школьников рассказали, сколько денег уходит на репетиторов

Более половины родителей старшеклассников в Перми оплачивают своим детям занятия с репетиторами. На дополнительные образовательные услуги семьи тратят до 5000 рублей в неделю, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob
«Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 46% родителей девятиклассников и 61% родителей учащихся 10—11 классов. При этом родители девятиклассников в среднем тратят 4000 рублей в неделю. Для старшеклассников эта сумма составляет 5000 рублей», — сказано в исследовании.
Отмечается, что наиболее востребованными предметами для дополнительных занятий являются обязательные дисциплины для сдачи экзаменов — алгебра, геометрия и русский язык. Среди предметов по выбору чаще всего выбирают английский язык, физику, химию и обществознание.
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