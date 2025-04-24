Испаноязычные наемники были замечены в Курской области

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Переговоры наемников на испанском языку были зафиксированы в Курской области
Переговоры наемников на испанском языку были зафиксированы в Курской области Фото:

Испаноязычные наемники были замечены в районе населенного пункта Горналь Курской области. Об этом сообщают в группировке войск «Север».

«Ранее мы фиксировали их у Горналя. И сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь, которое вместе с Олешней остается под контролем ВСУ в Курской области. В этом районе продолжаются бои, украинские силы активно обороняются, пытаясь удержать позиции.

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Испаноязычные наемники были замечены в районе населенного пункта Горналь Курской области. Об этом сообщают в группировке войск «Север». «Ранее мы фиксировали их у Горналя. И сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказал источник РИА Новости. Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь, которое вместе с Олешней остается под контролем ВСУ в Курской области. В этом районе продолжаются бои, украинские силы активно обороняются, пытаясь удержать позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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