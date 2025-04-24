ВСУ готовят ловушку российским военным в Сумской области

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ВСУ собираются дезинформировать российские войска в Сумской области
ВСУ собираются дезинформировать российские войска в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения психологической борьбы ВСУ планируют дезинформировать российские вооруженные силы относительно ситуации в Сумской области. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы противника, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — сообщили источник в силовом ведомстве. Его слова передает ТАСС.

Таким образом противник стремится заманить российские войска на значительное расстояние вглубь территории Украины, истощить их в ходе продолжительных боевых действий и в конечном итоге вынудить российские подразделения отойти к государственной границе. Помимо этого, противник намерен организовать масштабную рассылку сообщений с недостоверными координатами военных объектов с целью предъявления обвинений Российской Федерации в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Информацию об этом собираются опубликовать в западных СМИ для разжигания ненависти к РФ.

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Подразделения психологической борьбы ВСУ планируют дезинформировать российские вооруженные силы относительно ситуации в Сумской области. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. «В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы противника, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — сообщили источник в силовом ведомстве. Его слова передает ТАСС. Таким образом противник стремится заманить российские войска на значительное расстояние вглубь территории Украины, истощить их в ходе продолжительных боевых действий и в конечном итоге вынудить российские подразделения отойти к государственной границе. Помимо этого, противник намерен организовать масштабную рассылку сообщений с недостоверными координатами военных объектов с целью предъявления обвинений Российской Федерации в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Информацию об этом собираются опубликовать в западных СМИ для разжигания ненависти к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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