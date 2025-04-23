23 апреля 2025

Скончался почетный гражданин Тюмени и ветеран Великой Отечественной войны

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Луняшин
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина принимал участие в боях за Родину с 1943 года
Мужчина принимал участие в боях за Родину с 1943 года Фото:

В Тюмени скончался Николай Сергеевич Луняшин, почетный гражданин города и ветеран Великой Отечественной войны. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной почетного гражданина Тюмени, участника Великой Отечественной войны Луняшина Николая Сергеевича. Мы вместе с родными скорбим о тяжелой утрате и будем хранить светлую память о нем в наших сердцах», — отметил мэр.

Тюменец участвовал в сражениях с 1943 года. После окончания войны Николай Луняшин стал сотрудником завода «Красный Октябрь». Впоследствии мужчина вступил в должность инструктора Новозаимского райкома КПСС.

Уже на пенсии, в 1986 году, тюменец полностью посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи. Для юных жителей города он проводил уроки мужества.

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В Тюмени скончался Николай Сергеевич Луняшин, почетный гражданин города и ветеран Великой Отечественной войны. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной почетного гражданина Тюмени, участника Великой Отечественной войны Луняшина Николая Сергеевича. Мы вместе с родными скорбим о тяжелой утрате и будем хранить светлую память о нем в наших сердцах», — отметил мэр. Тюменец участвовал в сражениях с 1943 года. После окончания войны Николай Луняшин стал сотрудником завода «Красный Октябрь». Впоследствии мужчина вступил в должность инструктора Новозаимского райкома КПСС. Уже на пенсии, в 1986 году, тюменец полностью посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи. Для юных жителей города он проводил уроки мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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