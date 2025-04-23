В Челябинске около торгового комплекса «Алмаз» образовалась огромная пробка протяженностью почти четыре километра из-за аварии с фурой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили.
«Около ТРК „Алмаз“ огромная пробка. Произошло ДТП с участием фуры и легковушки», — сообщил URA.RU читатель Алексей.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» пробка на участке растянулась почти на четыре километра. Особенно сильно движение затруднено при съезде с Копейского шоссе на улицу Рождественского и при выезде с улицы Игуменка на Копейское шоссе.
В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. Подробности происшествия обещали уточнить позднее.
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