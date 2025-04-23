23 апреля 2025

Огромная пробка образовалась около ТРК «Алмаз» в Челябинске из-за аварии с фурой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на участке образовалась из-за аварии
Пробка на участке образовалась из-за аварии Фото:

В Челябинске около торгового комплекса «Алмаз» образовалась огромная пробка протяженностью почти четыре километра из-за аварии с фурой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили.

«Около ТРК „Алмаз“ огромная пробка. Произошло ДТП с участием фуры и легковушки», — сообщил URA.RU читатель Алексей.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» пробка на участке растянулась почти на четыре километра. Особенно сильно движение затруднено при съезде с Копейского шоссе на улицу Рождественского и при выезде с улицы Игуменка на Копейское шоссе.

В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. Подробности происшествия обещали уточнить позднее.

Пробка образовалась утром 24 апреля
Пробка образовалась утром 24 апреля
Фото:

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В Челябинске около торгового комплекса «Алмаз» образовалась огромная пробка протяженностью почти четыре километра из-за аварии с фурой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. «Около ТРК „Алмаз“ огромная пробка. Произошло ДТП с участием фуры и легковушки», — сообщил URA.RU читатель Алексей. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» пробка на участке растянулась почти на четыре километра. Особенно сильно движение затруднено при съезде с Копейского шоссе на улицу Рождественского и при выезде с улицы Игуменка на Копейское шоссе. В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. Подробности происшествия обещали уточнить позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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