Предполагаемого преступника ищут с начала января
В Свердловской области заочно арестовали 47-летнего Петра Терентьева, обвиняемого в убийстве женщины, чью ногу нашли в Верхней Салде. Об этом URA.RU рассказали в Верхнесалдинском райсуде.
«27 марта Терентьева заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания», — уточнили в инстанции.
Останки убитой обнаружили в начале января возле поселка Чернушка. После этого сыщики вышли на след Терентьева. Он объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
Петр Терентьев скрывается
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