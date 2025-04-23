Происшествия Свердловчанина заочно арестовали за убийство женщины, чью ногу нашли в сугробе. Фото 24 апреля 2025 в 10:36 Размер текста - 17 + Предполагаемого преступника ищут с начала января Фото: предоставлено администрацией Верхней Салды В Свердловской области заочно арестовали 47-летнего Петра Терентьева, обвиняемого в убийстве женщины, чью ногу нашли в Верхней Салде. Об этом URA.RU рассказали в Верхнесалдинском райсуде. «27 марта Терентьева заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания», — уточнили в инстанции. Останки убитой обнаружили в начале января возле поселка Чернушка. После этого сыщики вышли на след Терентьева. Он объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Петр Терентьев скрывается Фото: предоставлено мэрией Верхней Салды Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области заочно арестовали 47-летнего Петра Терентьева, обвиняемого в убийстве женщины, чью ногу нашли в Верхней Салде. Об этом URA.RU рассказали в Верхнесалдинском райсуде. «27 марта Терентьева заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания», — уточнили в инстанции. Останки убитой обнаружили в начале января возле поселка Чернушка. После этого сыщики вышли на след Терентьева. Он объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям