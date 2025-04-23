23 апреля 2025

Свердловчанина заочно арестовали за убийство женщины, чью ногу нашли в сугробе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагаемого преступника ищут с начала января
Предполагаемого преступника ищут с начала января Фото:

В Свердловской области заочно арестовали 47-летнего Петра Терентьева, обвиняемого в убийстве женщины, чью ногу нашли в Верхней Салде. Об этом URA.RU рассказали в Верхнесалдинском райсуде.

«27 марта Терентьева заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания», — уточнили в инстанции.

Останки убитой обнаружили в начале января возле поселка Чернушка. После этого сыщики вышли на след Терентьева. Он объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Петр Терентьев скрывается
Петр Терентьев скрывается
Фото:

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В Свердловской области заочно арестовали 47-летнего Петра Терентьева, обвиняемого в убийстве женщины, чью ногу нашли в Верхней Салде. Об этом URA.RU рассказали в Верхнесалдинском райсуде. «27 марта Терентьева заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания», — уточнили в инстанции. Останки убитой обнаружили в начале января возле поселка Чернушка. После этого сыщики вышли на след Терентьева. Он объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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