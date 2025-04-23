23 апреля 2025

В частном секторе в центре Кургана снесут еще больше домов

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кургана снесут 30 частных домов
В центре Кургана снесут 30 частных домов Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В центре Кургана под снос пойдут 30 домов в частном секторе. Их планируют демонтировать на двух участках недалеко от Бурова-Петровского моста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. Ранее в этом районе власти планировали отправить под снос 21 дом в рамках комплексной застройки. 

«В Кургане перенарезали участок под КРТ в частном секторе. Власти уменьшили площадь будущей застройки, но увеличили количество домов под снос», — сообщил источник. 

Из несмежных территорий был исключен участок в районе улиц Савельевский переезд — Ипподромная — Станционная, где под снос определяли два частных дома, хозблоки и гаражные кооперативы. Вместо него в проект комплексной застройки в районе улиц Гоголя — Бурова-Петрова — Пушкина — Кравченко включили другой несмежный участок по квадрате Гоголя — Блюхера — Пушкина — Бурова-Петрова. На этой территории планируют снести девять домов.

По информации с сайта мэрии, площадь территории под КРТ сократилась с 41 116 до 39 421 квадратного метра. Также был увеличен срок реализации проекта — с 7 до 10 лет. Перед сносом частных домов застройщику необходимо будет расселить жильцов. На территории можно будет заниматься многоэтажной (высотной) и среднеэтажной жилой застройкой. Разрешено возводить здания делового управления, магазины, общепиты, объекты для занятий спортом. 

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В центре Кургана под снос пойдут 30 домов в частном секторе. Их планируют демонтировать на двух участках недалеко от Бурова-Петровского моста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. Ранее в этом районе власти планировали отправить под снос 21 дом в рамках комплексной застройки.  «В Кургане перенарезали участок под КРТ в частном секторе. Власти уменьшили площадь будущей застройки, но увеличили количество домов под снос», — сообщил источник.  Из несмежных территорий был исключен участок в районе улиц Савельевский переезд — Ипподромная — Станционная, где под снос определяли два частных дома, хозблоки и гаражные кооперативы. Вместо него в проект комплексной застройки в районе улиц Гоголя — Бурова-Петрова — Пушкина — Кравченко включили другой несмежный участок по квадрате Гоголя — Блюхера — Пушкина — Бурова-Петрова. На этой территории планируют снести девять домов. По информации с сайта мэрии, площадь территории под КРТ сократилась с 41 116 до 39 421 квадратного метра. Также был увеличен срок реализации проекта — с 7 до 10 лет. Перед сносом частных домов застройщику необходимо будет расселить жильцов. На территории можно будет заниматься многоэтажной (высотной) и среднеэтажной жилой застройкой. Разрешено возводить здания делового управления, магазины, общепиты, объекты для занятий спортом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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