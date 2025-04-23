23 апреля 2025

Махонин из-за случаев бешенства ввел карантин в пермской деревне Чумна

© Служба новостей «URA.RU»
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В деревню приехать можно, но к очагам бешенства не подходить
В деревню приехать можно, но к очагам бешенства не подходить Фото:

В деревне Чумна Пермского края выявлены несколько случаев бешенства среди животных. Из-за этого губернатор Дмитрий Махонин ввел карантин.

«Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Чумна Чайковского городского округа Пермского края. Запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — говорится в указе губернатора. Документ опубликован на портале правовой информации.

Случаи бешенства зафиксированы в Чумне в двух подсобных хозяйствах, расположенных по соседству. На их территории теперь нельзя заходить никому кроме владельцев и специалистов, которые будут бороться с болезнью животных.

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В деревне Чумна Пермского края выявлены несколько случаев бешенства среди животных. Из-за этого губернатор Дмитрий Махонин ввел карантин. «Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных деревню Чумна Чайковского городского округа Пермского края. Запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — говорится в указе губернатора. Документ опубликован на портале правовой информации. Случаи бешенства зафиксированы в Чумне в двух подсобных хозяйствах, расположенных по соседству. На их территории теперь нельзя заходить никому кроме владельцев и специалистов, которые будут бороться с болезнью животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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