В Петербургском ТЦ мигранты напали на семью сотрудников УВО из-за аниме-футболки

В торговом центре «МЕГА Дыбенко» в Петербурге группа подростков-мигрантов напала на семью сотрудников вневедомственной охраны (УВО). Им не понравилась аниме-футболка старшего сына. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«19 апреля в ТЦ „МЕГА Дыбенко“ на Мурманском шоссе неизвестные подростки азиатской внешности, примерно 20 человек, стали угрожать 16-летнему сыну вольнонаемных сотрудников УВО», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Подростки обратили внимание на парня из-за его футболки с аниме-символикой. Молодые люди требовали от подростка снять верхнюю одежду.
На уличной парковке агрессивные действия продолжились. Подростки препятствовали отъезду, при этом размахивали предметом, похожим на пистолет. В автомобиле также находился 26-летний сын супругов. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время принимаются меры по установлению личностей нападавших и их задержанию.
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