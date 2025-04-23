23 апреля 2025

В Екатеринбурге суд обратил в доход государства активы бывшего руководства РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Иск Генпрокуратуры удовлетворил Октябрьский райсуд
Иск Генпрокуратуры удовлетворил Октябрьский райсуд Фото:

Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» общей стоимостью более 242 миллиардов рублей. Владельцем компаний является бывший вице-президент «РЖД» Саламан Бабаев. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.

По данным «Коммерсанта», помимо Бабаева, активами владеют его сыновья Руслан и Тимур, а также их партнер из Израиля — Алексей Тайчер. В их собственности более 44 тысяч вагонов и около 200 объектов недвижимости.

Бизнесменам предстоит выплатить государству более 30 млрд рублей, которые ответчики, по данным следствия, получили коррупционным путем. Отмечается, что всего Бабаев и Тайчер вывели из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, приобретая активы на родственников и подконтрольных лиц.

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Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» общей стоимостью более 242 миллиардов рублей. Владельцем компаний является бывший вице-президент «РЖД» Саламан Бабаев. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции. По данным «Коммерсанта», помимо Бабаева, активами владеют его сыновья Руслан и Тимур, а также их партнер из Израиля — Алексей Тайчер. В их собственности более 44 тысяч вагонов и около 200 объектов недвижимости. Бизнесменам предстоит выплатить государству более 30 млрд рублей, которые ответчики, по данным следствия, получили коррупционным путем. Отмечается, что всего Бабаев и Тайчер вывели из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, приобретая активы на родственников и подконтрольных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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