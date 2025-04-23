Петербургская компания Ladoga начала производить полностью отечественный виски

Петербургская компания Ladoga объявила о запуске розлива нового бренда виски «Крутояр» на своем заводе. Производитель позиционирует напиток как 100% российский продукт, изготовленный исключительно из отечественного зерна. В развитие проекта уже вложено 1,1 миллиард рублей, а общий объем инвестиций в ближайшее время превысит 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил президент компании Ladoga Вениамин Грабар.
«У нас в России мы имеем самостоятельный взгляд на продукцию любого алкогольного направления и можем привнести туда что-то наше традиционно русское. Считаем, что все продукты, представленные на мировом рынке, отечественная алкогольная индустрия может сделать ничуть не хуже»,— заявил президент компании, пишет «Коммерсант».
Розлив виски «Крутояр» стартовал с тиража 100 тысяч бутылок, однако компания планирует реализовать до двух миллионов бутылок в 2025 году. Для этого Ladoga модернизировала винокурню в Ставропольском крае и открыла новую производственную линию в Петербурге. В ближайшие месяцы ассортимент пополнится не только купажированным, но и солодовым, ржаным и кукурузным виски.
Розничная цена бутылки «Крутояр» не превысит 1000 рублей. По мнению экспертов, это может заинтересовать широкий круг потребителей, хотя для повторных покупок важным фактором станет качество напитка. Компания уже заключила соглашения о поставках с крупнейшими федеральными ритейлерами и планирует экспортировать виски в страны СНГ и Азию. Ladoga рассчитывает изменить стереотипы о происхождении качественного виски и укрепить позиции российского продукта на внутреннем и внешнем рынках.
Одной из ключевых особенностей продвижения «Крутояра» станет акцент на русской аутентичности и патриотизме. В компании планируют провести экспедицию по российским населенным пунктам с одноименным названием, чтобы поддержать местные сообщества и привлечь внимание к национальным традициям.
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