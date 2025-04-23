Арктические воробьи прилетели на Ямал (архивное фото)
Арктические воробьи — пуночки прилетели на Ямал. Они появляются в Тундре весной, сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
«Птицы попали в объектив камеры надымского путешественника Игоря Кузнецова», — рассказали в telegram-канале. Прилет пуночек свидетельствует о скором потеплении в округе.
Ранее URA.RU сообщало, что тепло придет на Ямал во второй половине мая. Днем температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.
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