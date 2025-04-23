23 апреля 2025

Первые предвестники весны и тепла появились на Ямале. Видео

Первые арктические воробьи прилетели на Ямал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арктические воробьи прилетели на Ямал (архивное фото)
Арктические воробьи прилетели на Ямал (архивное фото) Фото:

Арктические воробьи — пуночки прилетели на Ямал. Они появляются в Тундре весной, сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

«Птицы попали в объектив камеры надымского путешественника Игоря Кузнецова», — рассказали в telegram-канале. Прилет пуночек свидетельствует о скором потеплении в округе.

Ранее URA.RU сообщало, что тепло придет на Ямал во второй половине мая. Днем температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арктические воробьи — пуночки прилетели на Ямал. Они появляются в Тундре весной, сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «Птицы попали в объектив камеры надымского путешественника Игоря Кузнецова», — рассказали в telegram-канале. Прилет пуночек свидетельствует о скором потеплении в округе. Ранее URA.RU сообщало, что тепло придет на Ямал во второй половине мая. Днем температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...