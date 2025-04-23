Глава Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил сотрудников администрации, депутатов городской думы, работников социальных учреждений и неравнодушных горожан, которые помогли собрать 20 тонн гуманитарной помощи для Ясиноватой. Об этом Лошкин написал в своем telegram-канале.
«Почти 20 тонн помощи собрали сотрудники администрации Челябинска, депутаты и аппарат городской думы, социальные учреждения и неравнодушные горожане. Благодарен каждому, кто внес свой посильный вклад в благое дело — укрепление нашего братства и единства», — написал Лошкин.
В машине с гуманитарной помощью находится все то, что необходимо для возрождения полноценной мирной жизни на подшефной территории. Проводил машину Батюшка, чтобы она добралась до места назначения целой и невредимой. Лошкин пообещал, что это не последняя помощь Челябинска Ясиноватой.
В подшефную территорию Челябинской области — город Ясиноватая Донецкой народной республики — машина с 20 тоннами гуманитарного груза отправилась накануне. В путь ее проводили глава Челябинска Алексей Лошкин и заместитель председателя гордумы Кирилл Матвеев. Мирному населению Ясиноватой челябинцы передали одежду, продукты питания, игрушки, предметы первой необходимости и многое другое.
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