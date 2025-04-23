Видный представитель ЕР намерен вернуться в челябинский парламент в 2025 году

Руководитель областной приемной «Единой России» Марина Поддубная решила вернуться в заксобрание Челябинской области. Она намерена избраться по округу №11 (бывший Металлургический). Об этом сообщили URA.RU в реготделении партии.
Марина Владимировна Поддубная, глава общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Челябинской области, подала заявку на участие в праймериз. Она намерена баллотироваться в округе №11», — пояснили в партии. Марина Поддубная уже была депутатом областного парламента с 2015 по 2020 год.
Ранее в округе собирался избраться действующий депутат ЗСО Алексей Денисенко. Однако 21 апреля он изменил решение. По словам Денисенко, зарезервированные на ведение кампании средства будут направлены на помощь участникам СВО, а сам он пойдет на выборы по партийному списку.
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