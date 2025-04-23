Власти Ямала потратят четверть миллиона на очередную переделку затратного арт-центра

В Салехарде снова начнется капитальный ремонт пространств открытой в 2021 году молодежной арт-резиденции «Полярис». Стоимость работ оценивается в 250 млн рублей. Подрядчик — ООО «Макс Групп». Последний капремонт в центре власти заказывали в 2023 году.
Как следует из аукционной документации, имеющейся в распоряжении агентства, в молодежном центре «Полярис» снова начнутся капитальные ремонтные работы. Аукцион «Нежилые помещения по адресу ЯНАО, город Салехард, улица Чубынина, дом 17» объявила окружная дирекция капитального строительства. Стоимость подряда оценивается почти в 250 млн рублей. Деньги выделяются из окружного бюджета.
В документе сообщается, что в арт-центре перенесут перегородки гардероба, поста охраны, смонтируют мобильные перегородки атриума. Зонирование изменят также на территории прилегающего магазина. Ожидается много технических переделок: ремонт вентиляции, прокладка водоснабжения в зону мастерских, монтаж аварийного освещения в зоне выставок и прочее.
Победителем аукциона стала компания «Макс Групп» (Москва). Она занята и на других значимых для округа стройках, в том числе на реконструкции подземного мерзлотника под Обдорским острогом в Салехарде.
По данным окружных властей, арт-резиденция «Полярис» открылась в Салехарде в феврале 2021 года. Она стала первой на Ямале. В центре есть оборудованная студия для создания видео- и аудиоконтента. Здесь же расположился молодежный театр на 80 зрителей, сцена со светодиодным экраном, гримерная и костюмерная комнаты, а также свободное творческое пространство. «Трансформирующаяся сцена и зрительный зал молодежного театра позволят резидентам реализовать любую идею», — презентовали окружные власти новый проект.
Однако уже в июне 2022 года начали искать подрядчика на разработку нового дизайн-проекта за 4,8 млн рублей. Им стал скандально известный «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал» (РИФ «Ямал»). Организацию создали еще при экс-губернаторе округа Дмитрии Кобылкине. Она занималась инвестициями в инновации и научной деятельностью. Ежегодно власти выделяли РИФу сотни миллионов. Также бюджетные деньги через него расходовались на строительство турбаз и развитие рыбалки для элиты.
В июле того же года центр получил субсидию в размере 246,1 млн рублей на размещение регионального отделения российского движения детей и молодежи. А в декабре в здании должны были начать ремонт кровли, заменить инженерные системы и провести демонтажные работы — всего на 133 млн рублей. Подрядчик — тот же РИФ «Ямал».
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