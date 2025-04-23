23 апреля 2025

Спрос на квартиры-студии в Челябинске вырос на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем квартиры на вторичке продают по 100 тысяч рублей за квадрат
В среднем квартиры на вторичке продают по 100 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на квартиры-студии вырос на 19%. Компактные квартиры горожане стали чаще покупать из-за более низкой стоимости, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В Челябинске вырос интерес к компактным форматам жилья: студии стали востребованнее на 19%. Компактные форматы готового жилья пользуются спросом в том числе из-за более доступной стоимости — студии и однокомнатные квартиры легче приобрести без привлечения кредита», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске в первом квартале 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке достигла 100 тысяч рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры на вторичке продаются в Москве (423 тысячи рублей), Сочи (296 тысяч), Санкт-Петербурге (220 тысяч) и Казани (182 тысячи рублей). Дешевле всего жилье на вторичке в Брянске (78 тысяч рублей за квадратный метр), Смоленске (79 тысяч рублей), Астрахани (82 тысячи рублей), Ульяновске (83 тысячи рублей), Липецке (89 тысяч рублей) и Твери (90 тысяч рублей).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на квартиры-студии вырос на 19%. Компактные квартиры горожане стали чаще покупать из-за более низкой стоимости, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В Челябинске вырос интерес к компактным форматам жилья: студии стали востребованнее на 19%. Компактные форматы готового жилья пользуются спросом в том числе из-за более доступной стоимости — студии и однокомнатные квартиры легче приобрести без привлечения кредита», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске в первом квартале 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке достигла 100 тысяч рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры на вторичке продаются в Москве (423 тысячи рублей), Сочи (296 тысяч), Санкт-Петербурге (220 тысяч) и Казани (182 тысячи рублей). Дешевле всего жилье на вторичке в Брянске (78 тысяч рублей за квадратный метр), Смоленске (79 тысяч рублей), Астрахани (82 тысячи рублей), Ульяновске (83 тысячи рублей), Липецке (89 тысяч рублей) и Твери (90 тысяч рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...