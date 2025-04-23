Спрос на квартиры-студии в Челябинске вырос на 20%

В Челябинске в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на квартиры-студии вырос на 19%. Компактные квартиры горожане стали чаще покупать из-за более низкой стоимости, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В Челябинске вырос интерес к компактным форматам жилья: студии стали востребованнее на 19%. Компактные форматы готового жилья пользуются спросом в том числе из-за более доступной стоимости — студии и однокомнатные квартиры легче приобрести без привлечения кредита», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинске в первом квартале 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке достигла 100 тысяч рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры на вторичке продаются в Москве (423 тысячи рублей), Сочи (296 тысяч), Санкт-Петербурге (220 тысяч) и Казани (182 тысячи рублей). Дешевле всего жилье на вторичке в Брянске (78 тысяч рублей за квадратный метр), Смоленске (79 тысяч рублей), Астрахани (82 тысячи рублей), Ульяновске (83 тысячи рублей), Липецке (89 тысяч рублей) и Твери (90 тысяч рублей).
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