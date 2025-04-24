Лукашенко объявил амнистию тысячам заключенных в честь 80-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию тысячам осужденных в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект он поручил правительству внести в парламент.
«По предварительным расчетам под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных», — говорится на официальном сайте президента республики. Там же сказано, что в законопроект добавлена категория лиц с определенными заболеваниями, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности.
Для ранее не судимых лиц, достигших 70-летнего возраста, и осужденных на срок до шести лет Лукашенко предложил заменить лишение свободы на более мягкое наказание. Для осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть, будет предусмотрена частичная амнистия в виде сокращения наказания на один год. Основными условиями для применения амнистии для большинства осужденных станут полное возмещение вреда и положительная характеристика во время отбывания наказания.
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