Лукашенко объявил амнистию тысячам заключенных в честь 80-летия Победы

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Лукашенко объявил амнистию почти 8000 заключенным
Лукашенко объявил амнистию почти 8000 заключенным Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию тысячам осужденных в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект он поручил правительству внести в парламент. 

«По предварительным расчетам под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных», — говорится на официальном сайте президента республики. Там же сказано, что в законопроект добавлена категория лиц с определенными заболеваниями, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности.

Для ранее не судимых лиц, достигших 70-летнего возраста, и осужденных на срок до шести лет Лукашенко предложил заменить лишение свободы на более мягкое наказание. Для осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть, будет предусмотрена частичная амнистия в виде сокращения наказания на один год. Основными условиями для применения амнистии для большинства осужденных станут полное возмещение вреда и положительная характеристика во время отбывания наказания.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию тысячам осужденных в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект он поручил правительству внести в парламент.  «По предварительным расчетам под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных», — говорится на официальном сайте президента республики. Там же сказано, что в законопроект добавлена категория лиц с определенными заболеваниями, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности. Для ранее не судимых лиц, достигших 70-летнего возраста, и осужденных на срок до шести лет Лукашенко предложил заменить лишение свободы на более мягкое наказание. Для осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть, будет предусмотрена частичная амнистия в виде сокращения наказания на один год. Основными условиями для применения амнистии для большинства осужденных станут полное возмещение вреда и положительная характеристика во время отбывания наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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