23 апреля 2025

Какие дома массово снесут в центре Кургана для строительства нового жилого комплекса. Карта

В центре Кургана снесут 30 домов под строительство многоэтажек
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки частных домов снесут в Кургане ради комплексной застройки
Десятки частных домов снесут в Кургане ради комплексной застройки Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В центре Кургана на двух участках в районе Бурова-Петровского моста планируют массовый снос домов в частном секторе. Сровнять с землей хотят три десятка объектов. О том, на каких именно улицах намерены снести дома для комплексной жилой застройки — в материале корреспондента URA.RU.

Большая часть домов находится в квартале улиц Гоголя — Бурова-Петрова — Пушкина — Кравченко. Они находятся напротив Сбербанка. В этом районе под снос пойдет 21 дом. В большей части из них до сих пор проживают люди. Некоторые ветхие дома в частном секторе уже заброшены хозяевами. По улице Гоголя демонтируют девять домов, по Кравченко — пять, по Аргентовского — шесть. Еще один дом снесут по Пушкина.

На еще одной территории в районе улиц Гоголя — Блюхера — Пушкина — Бурова-Петрова под снос определили девять домов. Четыре объекта по Блюхера, три — по Гоголя и два — по Бурова-Петрова. 

Ранее URA.RU писало, что власти изменили территорию под КРТ в центре Кургана. Была уменьшена площадь участка под комплексную застройку и увеличено количество домов под снос. В частности, одна несмежная территория была заменена другой. Кроме того, потенциальному застройщику увеличили срок реализации масштабного проекта — с семи до 10 лет. 

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В центре Кургана на двух участках в районе Бурова-Петровского моста планируют массовый снос домов в частном секторе. Сровнять с землей хотят три десятка объектов. О том, на каких именно улицах намерены снести дома для комплексной жилой застройки — в материале корреспондента URA.RU. Большая часть домов находится в квартале улиц Гоголя — Бурова-Петрова — Пушкина — Кравченко. Они находятся напротив Сбербанка. В этом районе под снос пойдет 21 дом. В большей части из них до сих пор проживают люди. Некоторые ветхие дома в частном секторе уже заброшены хозяевами. По улице Гоголя демонтируют девять домов, по Кравченко — пять, по Аргентовского — шесть. Еще один дом снесут по Пушкина. На еще одной территории в районе улиц Гоголя — Блюхера — Пушкина — Бурова-Петрова под снос определили девять домов. Четыре объекта по Блюхера, три — по Гоголя и два — по Бурова-Петрова.  Ранее URA.RU писало, что власти изменили территорию под КРТ в центре Кургана. Была уменьшена площадь участка под комплексную застройку и увеличено количество домов под снос. В частности, одна несмежная территория была заменена другой. Кроме того, потенциальному застройщику увеличили срок реализации масштабного проекта — с семи до 10 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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