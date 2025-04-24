В Минцифры раскрыли, планируют ли запретить ли работу мессенджеров в РФ

Минцифры не планирует запрещать работу мессенджеров в РФ
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Шадаев заявил, что Минцифры разрабатывают меры по предотвращению мошенничества и кибератак в мессенджерах
Шадаев заявил, что Минцифры разрабатывают меры по предотвращению мошенничества и кибератак в мессенджерах Фото:

В России не планируется запрещать работу мессенджеров. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — заявил Шадаев на конференции «Телеком будущего — 2025». Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что министерство работает над мерами, которые обеспечат удобство и безопасность пользователей при использовании мессенджеров без необходимости их запрета. В частности, речь идет о тех мерах, которые направлены на предотвращение мошенничества и защиту персональных данных.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля поручил правительству, Госдуме, ФСБ и ЦБ обеспечить запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, банковских работников и операторов связи. Поручение было дано по итогам совещания с кабмином в марте, и к середине апреля необходимо выполнить все меры для его реализации, передает деловое издание «Взгляд».

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В России не планируется запрещать работу мессенджеров. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — заявил Шадаев на конференции «Телеком будущего — 2025». Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что министерство работает над мерами, которые обеспечат удобство и безопасность пользователей при использовании мессенджеров без необходимости их запрета. В частности, речь идет о тех мерах, которые направлены на предотвращение мошенничества и защиту персональных данных. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля поручил правительству, Госдуме, ФСБ и ЦБ обеспечить запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, банковских работников и операторов связи. Поручение было дано по итогам совещания с кабмином в марте, и к середине апреля необходимо выполнить все меры для его реализации, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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