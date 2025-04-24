В Минцифры раскрыли, планируют ли запретить ли работу мессенджеров в РФ

В России не планируется запрещать работу мессенджеров. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — заявил Шадаев на конференции «Телеком будущего — 2025». Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что министерство работает над мерами, которые обеспечат удобство и безопасность пользователей при использовании мессенджеров без необходимости их запрета. В частности, речь идет о тех мерах, которые направлены на предотвращение мошенничества и защиту персональных данных.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля поручил правительству, Госдуме, ФСБ и ЦБ обеспечить запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, банковских работников и операторов связи. Поручение было дано по итогам совещания с кабмином в марте, и к середине апреля необходимо выполнить все меры для его реализации, передает деловое издание «Взгляд».
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