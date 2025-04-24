Компания Евгения Пригожина распродает активы

Группа компаний «Конкорд», основанная экс-главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, распродает активы — уже продана фабрика готовой еды в Новой Москве. Это следует из данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
«ГК „Конкорд“, основанная Евгением Пригожиным, продала фабрику-кухню в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой еды в сутки», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные из реестра. По данным газеты, данная компания была продана структурам, связанным с российской девелоперской фирмой «Киевская площадь», которая принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву.
Помимо этого, комбинат в Янино, производящий до 100 тысяч рационов в сутки, был приобретен компанией RBE Group. Ранее, 22 апреля, «Комбинат питания» вовсе заявил о ликвидации. В общей сложности, в 2024 году выручка от продажи недвижимости составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась до двух млрд рублей.
По мнению экспертов, уход с рынка данных компаний связан с потерей ключевого заказчика — Министерства обороны РФ. Тем не менее остальные компании группы, включая кейтеринговое направление, продолжают работу.
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