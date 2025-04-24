Костин указал на основания для снижения ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Костин считает, что ставка будет оставаться высокой еще два года
Костин считает, что ставка будет оставаться высокой еще два года Фото:

Глава ВТБ Андрей Костин нашел основания для снижения ключевой ставки к концу 2025 года. Такой прогноз он дал в ходе бизнес-диалога с клиентами.

«Ставка ключевая [ЦБ] будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%», — приводит слова Костина ТАСС. Он уверен, что ставка будет оставаться высокой еще в течение двух лет. 

Ранее экономист высказал мнение, что шансы сохранения ставки и снижения ее до 20% равны. ЦБ примет очередное решение по ключевой ставке 25 апреля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ВТБ Андрей Костин нашел основания для снижения ключевой ставки к концу 2025 года. Такой прогноз он дал в ходе бизнес-диалога с клиентами. «Ставка ключевая [ЦБ] будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%», — приводит слова Костина ТАСС. Он уверен, что ставка будет оставаться высокой еще в течение двух лет.  Ранее экономист высказал мнение, что шансы сохранения ставки и снижения ее до 20% равны. ЦБ примет очередное решение по ключевой ставке 25 апреля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...