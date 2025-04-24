Костин указал на основания для снижения ключевой ставки

Глава ВТБ Андрей Костин нашел основания для снижения ключевой ставки к концу 2025 года. Такой прогноз он дал в ходе бизнес-диалога с клиентами.
«Ставка ключевая [ЦБ] будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%», — приводит слова Костина ТАСС. Он уверен, что ставка будет оставаться высокой еще в течение двух лет.
Ранее экономист высказал мнение, что шансы сохранения ставки и снижения ее до 20% равны. ЦБ примет очередное решение по ключевой ставке 25 апреля.
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