В Юрюзани прошли похороны четырех детей, погибших на пожаре. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны детей, погибших на пожаре, прошли в Юрюзани 24 апреля
Похороны детей, погибших на пожаре, прошли в Юрюзани 24 апреля Фото:
новость из сюжета
Гибель четверых детей на пожаре в челябинском поселке

В Юрюзани Челябинской области прошли похороны детей, погибших на пожаре в частном доме в поселке Василовка 20 апреля. Как передает корреспондент URA.RU с обряда отпевания, проститься с погибшими в церковь Рождества Христова пришли десятки людей.

«Они всегда улыбались, добрые дети. Все-таки вот от мамы им передалась эта доброта. Мое личное мнение, это была дружная семья. Они всей семьей жарили шашлыки, ходили на рыбалку. Дети были довольны: приходили с такими рассказами. В феврале мама летала к раненому мужу в Ленинград и брала их с собой. Показала им город. В силу возможностей, которые у нее были, она делала все по максимуму. Она бы успела и еще больше», — рассказала URA.RU педагог погибших Елена Бучельникова.

Ученицей Бучельниковой была и мама ребят. Проститься из госпиталя приехал и раненный на СВО отец. Ему понадобилась помощь, чтобы он смог подойти ближе к погибшим детям с аппаратом Илизарова на ноге. Маму детей пришлось держать и уводить от погибших: рыдая, женщина обнимала гробы и не хотела их отпускать.

Желающие проститься с погибшими детьми сегодня заполнили весь зал церкви. Среди пришедших на церемонию — врио главы Катав-Ивановского района Александр Васильев. На похороны он прибыл сразу с форума «Малая родина — сила России», проходившего в Москве.

Васильев пояснил, что помимо содействия от областных властей семья получит финансовую помощь и от района. Квартиру взамен сгоревшего дома власти уже подбирают — с семьей сейчас согласовывают возможные варианты. Все неравнодушные земляки также помогали родителям с похоронами, с покупкой одежды, а также в бытовых вопросах. Депутат Андрей Печников предоставил погорельцам временное жилье.

Четверо детей погибли в поселке Василовка 20 апреля. Трагедия, в которой ушли из жизни два близнеца, их брат и сестра, случилась во время отъезда мамы к главе семье в госпиталь. Боец находился там после ранения. Детей же оставили под присмотром родственников.

Одна из старших дочерей смогла выжить — во время возгорания она находилась на улице и разговаривала по телефону. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания на веранде дома, а пожарный извещатель не сработал из-за севших батареек.

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В Юрюзани Челябинской области прошли похороны детей, погибших на пожаре в частном доме в поселке Василовка 20 апреля. Как передает корреспондент URA.RU с обряда отпевания, проститься с погибшими в церковь Рождества Христова пришли десятки людей. «Они всегда улыбались, добрые дети. Все-таки вот от мамы им передалась эта доброта. Мое личное мнение, это была дружная семья. Они всей семьей жарили шашлыки, ходили на рыбалку. Дети были довольны: приходили с такими рассказами. В феврале мама летала к раненому мужу в Ленинград и брала их с собой. Показала им город. В силу возможностей, которые у нее были, она делала все по максимуму. Она бы успела и еще больше», — рассказала URA.RU педагог погибших Елена Бучельникова. Ученицей Бучельниковой была и мама ребят. Проститься из госпиталя приехал и раненный на СВО отец. Ему понадобилась помощь, чтобы он смог подойти ближе к погибшим детям с аппаратом Илизарова на ноге. Маму детей пришлось держать и уводить от погибших: рыдая, женщина обнимала гробы и не хотела их отпускать. Желающие проститься с погибшими детьми сегодня заполнили весь зал церкви. Среди пришедших на церемонию — врио главы Катав-Ивановского района Александр Васильев. На похороны он прибыл сразу с форума «Малая родина — сила России», проходившего в Москве. Васильев пояснил, что помимо содействия от областных властей семья получит финансовую помощь и от района. Квартиру взамен сгоревшего дома власти уже подбирают — с семьей сейчас согласовывают возможные варианты. Все неравнодушные земляки также помогали родителям с похоронами, с покупкой одежды, а также в бытовых вопросах. Депутат Андрей Печников предоставил погорельцам временное жилье. Четверо детей погибли в поселке Василовка 20 апреля. Трагедия, в которой ушли из жизни два близнеца, их брат и сестра, случилась во время отъезда мамы к главе семье в госпиталь. Боец находился там после ранения. Детей же оставили под присмотром родственников. Одна из старших дочерей смогла выжить — во время возгорания она находилась на улице и разговаривала по телефону. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания на веранде дома, а пожарный извещатель не сработал из-за севших батареек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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