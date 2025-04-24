Генпрокурор Краснов приедет в Пермь с проверкой

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетит Пермь и проверит работу краевого ведомства. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в надзорном ведомстве.
«Большая проверка из генпрокуратуры приедет в Пермь в июне. Во главе комиссии будет Игорь Краснов. Ожидается, что он проведет личный прием граждан, а также встретится с представителями местного бизнеса и краевыми властями», — поделились собеседники агентства.
Инсайдеры отмечают, что по результатам проверки, у Краснова могут возникнуть вопросы к главному пермскому прокурору Павлу Бухтоярову. В краевом ведомстве уже начали готовиться к визиту столичных ревизоров и спешно приводят документы в порядок. URA.RU направило запрос в генпрокуратуру РФ, ответ ожидается.
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