Генпрокурор Краснов приедет в Пермь с проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Краснов проведет личный прием граждан в Перми
Игорь Краснов проведет личный прием граждан в Перми Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетит Пермь и проверит работу краевого ведомства. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в надзорном ведомстве.

«Большая проверка из генпрокуратуры приедет в Пермь в июне. Во главе комиссии будет Игорь Краснов. Ожидается, что он проведет личный прием граждан, а также встретится с представителями местного бизнеса и краевыми властями», — поделились собеседники агентства.

Инсайдеры отмечают, что по результатам проверки, у Краснова могут возникнуть вопросы к главному пермскому прокурору Павлу Бухтоярову. В краевом ведомстве уже начали готовиться к визиту столичных ревизоров и спешно приводят документы в порядок. URA.RU направило запрос в генпрокуратуру РФ, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетит Пермь и проверит работу краевого ведомства. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в надзорном ведомстве. «Большая проверка из генпрокуратуры приедет в Пермь в июне. Во главе комиссии будет Игорь Краснов. Ожидается, что он проведет личный прием граждан, а также встретится с представителями местного бизнеса и краевыми властями», — поделились собеседники агентства. Инсайдеры отмечают, что по результатам проверки, у Краснова могут возникнуть вопросы к главному пермскому прокурору Павлу Бухтоярову. В краевом ведомстве уже начали готовиться к визиту столичных ревизоров и спешно приводят документы в порядок. URA.RU направило запрос в генпрокуратуру РФ, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...