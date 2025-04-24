Юрий Антонов признался, что тратит 60 тысяч пенсии на корм для белок

Российский певец и композитор Юрий Антонов рассказал, что полностью тратит свою пенсию в размере 60 тысяч рублей на корм для животных. Об этом артист сообщил в беседе с журналистами.
«Я не знаю, какая пенсия у других, я не заглядываю в чужие сберегательные книжки. В принципе для меня 60 тысяч рублей — это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным», — рассказал Юрий Антонов в интервью «Комсомольской правде»
Он уточнил, что ежемесячно покупает по 60 килограммов семечек для белок и голубей, которые приходят к нему на участок. Кроме того, у него живут 13 кошек и есть пруд с рыбками. По словам артиста, рядом с домом установлены кормушки, которые каждое утро наполняются свежими семечками. Антонов отметил, что считает заботу о животных своим долгом и рад возможности помогать им.
Российский музыкант Александр Маршал, в свою очередь, заявил, что получает небольшую пенсию в 16 тысяч рублей, несмотря на высокий стаж и творческие достижения. Он отметил, что все деньги уходят на домашние нужды. Маршалл также выразил недоумение, как люди вообще могут прожить на такую сумму.
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