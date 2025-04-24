Воду отключат из-за аварии на водопроводных сетях
В центре Кургана временно отключат воду в кукольном театре «Гулливер», областном суде, детском садике и еще в ряде домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
В центре Кургана временно отключат воду в театре, суде, детском садике и в ряде домов
Воду отключат из-за аварии на водопроводных сетях по улице Володарского 38. «Работает бригада компании», — пишет организация.
Ранее, 10 апреля, в Кургане уже проводились временные отключения воды в детском саду, поликлинике и других зданиях из-за аварии на водопроводных сетях по другим адресам. Тогда специалисты также устраняли повреждения, и жители заранее предупреждались о необходимости запастись водой.
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