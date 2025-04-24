В Кургане временно отключат воду в театре, суде и детском садике. Скрин

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Воду отключат из-за аварии на водопроводных сетях
Воду отключат из-за аварии на водопроводных сетях Фото:

В центре Кургана временно отключат воду в кукольном театре «Гулливер», областном суде, детском садике и еще в ряде домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

В центре Кургана временно отключат воду в театре, суде, детском садике и в ряде домов
В центре Кургана временно отключат воду в театре, суде, детском садике и в ряде домов
Фото:

Воду отключат из-за аварии на водопроводных сетях по улице Володарского 38. «Работает бригада компании», — пишет организация.

Ранее, 10 апреля, в Кургане уже проводились временные отключения воды в детском саду, поликлинике и других зданиях из-за аварии на водопроводных сетях по другим адресам. Тогда специалисты также устраняли повреждения, и жители заранее предупреждались о необходимости запастись водой.

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В центре Кургана временно отключат воду в кукольном театре «Гулливер», областном суде, детском садике и еще в ряде домов. Об этом сообщает АО «Водный Союз». Воду отключат из-за аварии на водопроводных сетях по улице Володарского 38. «Работает бригада компании», — пишет организация. Ранее, 10 апреля, в Кургане уже проводились временные отключения воды в детском саду, поликлинике и других зданиях из-за аварии на водопроводных сетях по другим адресам. Тогда специалисты также устраняли повреждения, и жители заранее предупреждались о необходимости запастись водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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