Сильные дожди, грозы и град обрушатся на Свердловскую область

Непогода ожидается 25 апреля
В Свердловской области 25 апреля ожидаются сильные дожди, грозы и град. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем, по возможности, воздержаться от поездок и быть осторожным при нахождении на улице. Также не забудьте про дождевик, зонт, сапоги», — пояснили в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Еще обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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