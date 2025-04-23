23 апреля 2025

Сильные дожди, грозы и град обрушатся на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода ожидается 25 апреля
Непогода ожидается 25 апреля Фото:

В Свердловской области 25 апреля ожидаются сильные дожди, грозы и град. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Рекомендуем, по возможности, воздержаться от поездок и быть осторожным при нахождении на улице. Также не забудьте про дождевик, зонт, сапоги», — пояснили в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Еще обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 25 апреля ожидаются сильные дожди, грозы и град. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем, по возможности, воздержаться от поездок и быть осторожным при нахождении на улице. Также не забудьте про дождевик, зонт, сапоги», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Еще обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...