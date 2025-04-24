В Курганской области вынесли приговор мужчине, который сотрудничал с украинской разведкой. Фото, видео

Жителю Курганской области вынесли приговор за госизмену
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый получил 13 лет тюрьмы
Обвиняемый получил 13 лет тюрьмы Фото:

В Курганском областном суде вынесен приговор жителю города Катайска, обвиняемому в государственной измене. Мужчина был завербован украинской военной разведкой и за денежное вознаграждение предоставлял сведения о местах дислокации, численности военнослужащих одной из российских войсковых частей, а также сливал персональные данные некоторых участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)
Суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)
Фото:

Обвиняемый — бывший сотрудник правоохранительных органов. Он был задержан еще в августе 2024 года по подозрению в передаче секретной информации зарубежным спецслужбам. «Информация ему была известна в силу выполнения служебных обязанностей в период прохождения военной службы по призыву в данном дивизионе, а также в последующем от военнослужащих той же войсковой части, с которыми он поддерживал связь после демобилизации», — пишет ведомство.

Суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. После освобождения осужденный будет ограничен в свободе еще на один год.

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В Курганском областном суде вынесен приговор жителю города Катайска, обвиняемому в государственной измене. Мужчина был завербован украинской военной разведкой и за денежное вознаграждение предоставлял сведения о местах дислокации, численности военнослужащих одной из российских войсковых частей, а также сливал персональные данные некоторых участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области. Обвиняемый — бывший сотрудник правоохранительных органов. Он был задержан еще в августе 2024 года по подозрению в передаче секретной информации зарубежным спецслужбам. «Информация ему была известна в силу выполнения служебных обязанностей в период прохождения военной службы по призыву в данном дивизионе, а также в последующем от военнослужащих той же войсковой части, с которыми он поддерживал связь после демобилизации», — пишет ведомство. Суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. После освобождения осужденный будет ограничен в свободе еще на один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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