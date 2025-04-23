23 апреля 2025

Депутаты Кунгура определились с временным главой города

Бывший топ-менеджер АО «Протон-ПМ» назначен исполняющим обязанности мэра Кунгура
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Толчин будет временно исполнять полномочия главы Кунгура
Сергей Толчин будет временно исполнять полномочия главы Кунгура Фото:

Депутаты думы Кунгурского округа определились временно исполняющим полномочия главы округа. Эти обязанности возложены на замглавы администрации по развитию территории Сергея Толчина. На заседании, состоявшемся в четверг, 24 апреля, народные избранники также сняли полномочия с прежнего «и.о.» мэра Василия Толстого.

«Сегодня на заседании думы временное исполнение полномочий главы Кунгурского муниципального округа возложено на заместителя главы по развитию территории Сергея Вячеславовича Толчина», — сообщается на странице думы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Кресло главы Кунгура стало вакантным в марте после ухода со своего поста мэра Вадима Лысанова.

Толчин с 2011 года работал в АО «Протон-ПМ», где отвечал за реализацию проекта технополис «Новый Звездный». До этого он работал в администрациях Пермской области и города Перми. Кандидатуру Толчина на пост главы Кунгурского округа, как сообщало URA.RU, уже согласовали краевые власти.

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Депутаты думы Кунгурского округа определились временно исполняющим полномочия главы округа. Эти обязанности возложены на замглавы администрации по развитию территории Сергея Толчина. На заседании, состоявшемся в четверг, 24 апреля, народные избранники также сняли полномочия с прежнего «и.о.» мэра Василия Толстого. «Сегодня на заседании думы временное исполнение полномочий главы Кунгурского муниципального округа возложено на заместителя главы по развитию территории Сергея Вячеславовича Толчина», — сообщается на странице думы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Кресло главы Кунгура стало вакантным в марте после ухода со своего поста мэра Вадима Лысанова. Толчин с 2011 года работал в АО «Протон-ПМ», где отвечал за реализацию проекта технополис «Новый Звездный». До этого он работал в администрациях Пермской области и города Перми. Кандидатуру Толчина на пост главы Кунгурского округа, как сообщало URA.RU, уже согласовали краевые власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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