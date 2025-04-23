Депутаты Кунгура определились с временным главой города

Депутаты думы Кунгурского округа определились временно исполняющим полномочия главы округа. Эти обязанности возложены на замглавы администрации по развитию территории Сергея Толчина. На заседании, состоявшемся в четверг, 24 апреля, народные избранники также сняли полномочия с прежнего «и.о.» мэра Василия Толстого.
«Сегодня на заседании думы временное исполнение полномочий главы Кунгурского муниципального округа возложено на заместителя главы по развитию территории Сергея Вячеславовича Толчина», — сообщается на странице думы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Кресло главы Кунгура стало вакантным в марте после ухода со своего поста мэра Вадима Лысанова.
Толчин с 2011 года работал в АО «Протон-ПМ», где отвечал за реализацию проекта технополис «Новый Звездный». До этого он работал в администрациях Пермской области и города Перми. Кандидатуру Толчина на пост главы Кунгурского округа, как сообщало URA.RU, уже согласовали краевые власти.
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