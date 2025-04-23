23 апреля 2025

«Люди заслужили жить в своих домах»: тюменцы возмутились идеей урбаниста о расселении домов на Дзержинского

Тюменцы возмутились идеей урбаниста о расселении домов на Дзержинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоящие на бульваре дома не являются аварийными и находятся в нормальном состоянии
Стоящие на бульваре дома не являются аварийными и находятся в нормальном состоянии Фото:

Жители Тюмени не поддержали идею расселения хрущевок на пешеходной улице Дзержинского. По словам тюменцев, никто не согласится переехать из самого центра города в другие районы. Более того, стоящие на бульваре дома не являются аварийными и находятся в нормальном состоянии. Ранее девелопер и урбанист Назар Добровольский предложил на месте хрущевок создать креативное пространство.

«Люди из других районов переезжать не хотят, а тут центр города. Не для того они горбатились (даже с учетом того, что квартиры „выдавали“, люди не меньше пахали, чем в наше время), чтобы сейчас их отдать и уехать непонятно куда. Ладно бы дома были аварийными. Но дома не старые, не разваливаются, куда их расселять?» — выразил мнение в группе «ЧС Тюмень» пользователь Алекс Дьянчик.

Некоторые жители и вовсе предложили вернуть дорогу, которая ранее была на месте бульвара. А кто-то решил обязать урбанисту за свой счет расселить жилые дома. «По сравнению с новостройками, эти дома нормальные, еще и в центре города. Люди заслужили жить в своих домах в спокойствии», — написала Галина Сорокина. «Вот урбанист пусть и обеспечит квартирами в центре всех жильцов этих домов!» — предложил Николай Сатюков. «Может проще бульвар ликвидировать?» — задалась вопросом Елена Прекрасная. «А не проще бульвар закрыть и вернуть одностороннюю дорогу?» — добавил Тимосян Лушников.

Ранее URA.RU писало, что урбанист предложил расселить дома на пешеходной улице, чтобы создать на этом месте креативное пространство. Однако в мэрии URA.RU заявили, что такой вариант совершенно не рассматривается. Более того, бульвар хотят продлить до набережной.

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Жители Тюмени не поддержали идею расселения хрущевок на пешеходной улице Дзержинского. По словам тюменцев, никто не согласится переехать из самого центра города в другие районы. Более того, стоящие на бульваре дома не являются аварийными и находятся в нормальном состоянии. Ранее девелопер и урбанист Назар Добровольский предложил на месте хрущевок создать креативное пространство. «Люди из других районов переезжать не хотят, а тут центр города. Не для того они горбатились (даже с учетом того, что квартиры „выдавали“, люди не меньше пахали, чем в наше время), чтобы сейчас их отдать и уехать непонятно куда. Ладно бы дома были аварийными. Но дома не старые, не разваливаются, куда их расселять?» — выразил мнение в группе «ЧС Тюмень» пользователь Алекс Дьянчик. Некоторые жители и вовсе предложили вернуть дорогу, которая ранее была на месте бульвара. А кто-то решил обязать урбанисту за свой счет расселить жилые дома. «По сравнению с новостройками, эти дома нормальные, еще и в центре города. Люди заслужили жить в своих домах в спокойствии», — написала Галина Сорокина. «Вот урбанист пусть и обеспечит квартирами в центре всех жильцов этих домов!» — предложил Николай Сатюков. «Может проще бульвар ликвидировать?» — задалась вопросом Елена Прекрасная. «А не проще бульвар закрыть и вернуть одностороннюю дорогу?» — добавил Тимосян Лушников. Ранее URA.RU писало, что урбанист предложил расселить дома на пешеходной улице, чтобы создать на этом месте креативное пространство. Однако в мэрии URA.RU заявили, что такой вариант совершенно не рассматривается. Более того, бульвар хотят продлить до набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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