Тюменский урбанист предложил расселить хрущевки на Дзержинского, но мэрия идею не оценила

В Тюмени девелопер и урбанист Назар Добровольский предложил расселить жилые дома на пешеходной улице Дзержинского, чтобы создать на этом месте креативное пространство. Такое мнение он выразил во время паблик-тока «Скверный разговор». Однако в мэрии URA.RU заявили, что такой вариант совершенно не рассматривается. Более того, бульвар хотят продлить до набережной.
«Вопрос расселения жилых домов не рассматривается. И от идеи продления бульвара до набережной город не отказывается», — заявили агентству в администрации.
Урбанист ранее выступил с заявлением, что улица выглядит незавершенной. По его словам, нужно расселить хрущевки и на этом месте организовать творческое пространство. Такое решение позволит бульвару стать функциональнее. И жильцам больше не будет мешать шум.
«Надо набраться духа и сказать — давайте мы расселим пять хрущевок, на месте создадим классное креативное пространство. <...> Улица должна быть завершена, но куда идти дальше — непонятно. И была классная идея, чтобы был подземный переход с выходом на набережную. Пока эта идея заморожена. Проект отложен, но не знаю, на сколько», — говорил Назар Добровольский.
Согласно планам, подземный тоннель планировали построить от конца бульвара до набережной через дорогу возле ДК «Нефтяник». Его длина составит более 100 метров, оборудуют три лестницы и три лифта.
Ранее URA.RU писало, что на пешеходной улице из-за частых жалоб на шумные компании увеличат количество патрулей полиции и дружинников. Заявления по всем правонарушениям, которые попадают в поле зрения камер наблюдения, будут передаваться в правоохранительные органы.
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