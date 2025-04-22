22 апреля 2025

Тюменский урбанист предложил расселить хрущевки на Дзержинского, но мэрия идею не оценила

Мэрия Тюмени отказалась расселять хрущевки на Дзержинского по просьбе урбаниста
© Служба новостей «URA.RU»
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Урбанист уверяет, что нужно расселить хрущевки и на этом месте организовать творческое пространство
Урбанист уверяет, что нужно расселить хрущевки и на этом месте организовать творческое пространство Фото:

В Тюмени девелопер и урбанист Назар Добровольский предложил расселить жилые дома на пешеходной улице Дзержинского, чтобы создать на этом месте креативное пространство. Такое мнение он выразил во время паблик-тока «Скверный разговор». Однако в мэрии URA.RU заявили, что такой вариант совершенно не рассматривается. Более того, бульвар хотят продлить до набережной.

«Вопрос расселения жилых домов не рассматривается. И от идеи продления бульвара до набережной город не отказывается», — заявили агентству в администрации.

Урбанист ранее выступил с заявлением, что улица выглядит незавершенной. По его словам, нужно расселить хрущевки и на этом месте организовать творческое пространство. Такое решение позволит бульвару стать функциональнее. И жильцам больше не будет мешать шум.

«Надо набраться духа и сказать — давайте мы расселим пять хрущевок, на месте создадим классное креативное пространство. <...> Улица должна быть завершена, но куда идти дальше — непонятно. И была классная идея, чтобы был подземный переход с выходом на набережную. Пока эта идея заморожена. Проект отложен, но не знаю, на сколько», — говорил Назар Добровольский.

Согласно планам, подземный тоннель планировали построить от конца бульвара до набережной через дорогу возле ДК «Нефтяник». Его длина составит более 100 метров, оборудуют три лестницы и три лифта.

Ранее URA.RU писало, что на пешеходной улице из-за частых жалоб на шумные компании увеличат количество патрулей полиции и дружинников. Заявления по всем правонарушениям, которые попадают в поле зрения камер наблюдения, будут передаваться в правоохранительные органы.

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В Тюмени девелопер и урбанист Назар Добровольский предложил расселить жилые дома на пешеходной улице Дзержинского, чтобы создать на этом месте креативное пространство. Такое мнение он выразил во время паблик-тока «Скверный разговор». Однако в мэрии URA.RU заявили, что такой вариант совершенно не рассматривается. Более того, бульвар хотят продлить до набережной. «Вопрос расселения жилых домов не рассматривается. И от идеи продления бульвара до набережной город не отказывается», — заявили агентству в администрации. Урбанист ранее выступил с заявлением, что улица выглядит незавершенной. По его словам, нужно расселить хрущевки и на этом месте организовать творческое пространство. Такое решение позволит бульвару стать функциональнее. И жильцам больше не будет мешать шум. «Надо набраться духа и сказать — давайте мы расселим пять хрущевок, на месте создадим классное креативное пространство. <...> Улица должна быть завершена, но куда идти дальше — непонятно. И была классная идея, чтобы был подземный переход с выходом на набережную. Пока эта идея заморожена. Проект отложен, но не знаю, на сколько», — говорил Назар Добровольский. Согласно планам, подземный тоннель планировали построить от конца бульвара до набережной через дорогу возле ДК «Нефтяник». Его длина составит более 100 метров, оборудуют три лестницы и три лифта. Ранее URA.RU писало, что на пешеходной улице из-за частых жалоб на шумные компании увеличат количество патрулей полиции и дружинников. Заявления по всем правонарушениям, которые попадают в поле зрения камер наблюдения, будут передаваться в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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