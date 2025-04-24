В Кремле прокомментировали удары по Киеву

ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи и наносят удары по военным и околовоенным целям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши военный продолжают выполнение своих задач и наносят удары по военным и околовоенным целям», — заявил Песков на конференц-колле. Он уточнил, что пасхальное перемирие, которое многократно нарушала украинская сторона, закончилось.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает СВО. «Украинская сторона продолжает свою пропаганду», — добавил Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.