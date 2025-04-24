В Кремле прокомментировали удары по Киеву

Песков: ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным целям
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что СВО продолжается, а пасхальное перемирие закончилось
Песков отметил, что СВО продолжается, а пасхальное перемирие закончилось Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи и наносят удары по военным и околовоенным целям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военный продолжают выполнение своих задач и наносят удары по военным и околовоенным целям», — заявил Песков на конференц-колле. Он уточнил, что пасхальное перемирие, которое многократно нарушала украинская сторона, закончилось. 

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает СВО. «Украинская сторона продолжает свою пропаганду», — добавил Песков. 

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ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи и наносят удары по военным и околовоенным целям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши военный продолжают выполнение своих задач и наносят удары по военным и околовоенным целям», — заявил Песков на конференц-колле. Он уточнил, что пасхальное перемирие, которое многократно нарушала украинская сторона, закончилось.  Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает СВО. «Украинская сторона продолжает свою пропаганду», — добавил Песков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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