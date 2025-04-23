Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен решить проблему, из-за которой команду его предшественницы Натальи Комаровой обвиняли в насаждении демонопоклонничества. Во время отчета главы региона перед думой либерал-демократ Михаил Селюков поинтересовался судьбой школьной программы «Социокультурные истоки», которой обучали югорских детей при поддержке митрополита Павла и которую прежний кабмин свернул в 2023 году под влиянием неких «демонов».
«Этот вопрос был первым, который после назначения на пост главы губернатора обсуждало духовенство. Версии отмены предмета были разные. Программу необходимо продолжить. Но делать это нужно не точечно, силами отдельных директоров школ, а провести все необходимые согласования, чтобы „Истоки“ не противоречили федеральным стандартам», — уточнил Кухарук.
По версии департамента образования, от программы «истоки» отказались, потому что она не соответствовала ФГОС, а по мнению епархии — потому что за развращением молодежи стояли некие демонопоклонники и сатанисты. После организации косплей-фестиваля в Сургутском районе при поддержке замгубернатора Елены Шумаковой и съемок фильма «Суккуб» отношения владыки Павла и экс-главы региона Комаровой были испорчены окончательно — на эти мероприятия окружные власти потратили почти миллиард рублей, которым, по его мнению, можно было найти лучшее применение (например, потратить на учебники по «Истокам»).
Глава региона поручил проработать этот вопрос не только департаменту образования и профильному заместителю Елене Майер, но и своему первому заму по политике Павлу Тараканову.
Ранее URA.RU писало об отчете губернатора ХМАО перед думой за 2024 год. По его словам, Югра выдержала санкционное давление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!