Глава епархии ХМАО призвал бога вразумить чиновников, отменивших школьный предмет

В ХМАО митрополит Павел призвал бога вразумить виновных в отмене предмета «истоки»

Митрополит Павел раскритиковал власти ХМАО из-за отмены школьного предмета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел призвал бога вразумить чиновников, отменивших в школах Югры предмет «социокультурные истоки». В рамках этой дисциплины школьники получали духовно-нравственное и социально-патриотическое воспитание. Заявление он опубликовал на официальной странице епархии в социальной сети «Вконтакте».

«Этой программе [„социокультурные истоки“] нет равных в нашей стране и отменять ее, я считаю, нет никаких оснований. Мне бы хотелось, чтобы Господь посетил и вразумил людей, принявших это решение и прошу ваших молитв об этом», — обратился глава епархии к пастве.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте пояснил, что митрополиту предлагали обновить программу и подтянуть ее до общероссийского стандарта. «Епархия была заинтересована больше в критике властей. По слухам, владыка возмущен не столько отменой самого предмета, сколько отказом окружных властей от финансирования закупки учебников. Это бессмысленная борьба, федеральные стандарты не включают этот предмет в образовательную программу школьников. Он устарел, устарели и учебники», — отметил инсайдер.

Другой информатор, близкий к православным кругам, уточнил, что в храмах Югры прихожанам предлагают подписать петицию за возвращение «истоков». В распоряжении редакции есть фотокопии обращений. «В Сургуте уже удалось набрать около четырех тысяч подписей», — уточнил собеседник.

Директор департамента образования Алексей Дренин в ответ на запрос корреспондента агентства уточнил, что сейчас действует «единая федеральная образовательная программа. В ней указаны все направления деятельности и примерные школьной программы. „Социокультурных истоков“ там нет — есть федеральная программа воспитания, федеральные план воспитания, есть „разговоры о важном“. „Истоки“ сохраняются в дошкольной программе. Об этом владыке был дан официальный ответ», — заявил Дренин.

Руководитель пресс-службы епархии преподобный отец Антоний [Долгушин] уточнил, что ему нечего добавить к сказанному владыкой. На вопрос о причинах возмущения отменой предмета он заявил, что все уже сказано в обращении митрополита, опубликованном в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на корню пресекла слухи о конфликте с митрополитом Павлом. Слухи о появлении напряженности в отношения между окружными властями и владыкой появились в декабре 2022 года, когда он высказал отрицательное отношение к проведению косплей-фестиваля «Югракон» в поселке Солнечный и съемкам хоррора «Суккуб».