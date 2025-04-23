23 апреля 2025

Застрявших в пермском аэропорту пассажиров «Победы» накормили и отправили в отель

Рейс «Пермь — Москва» компании «Победа» задерживают уже на 10 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс до Москвы задерживается неприлично долго
Рейс до Москвы задерживается неприлично долго Фото:

Рейс авиакомпании «Победа» из Перми в Москву задерживается уже не на восемь, а на 10 часов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Часть пассажиров разместили в гостинице, людям также раздали еду и напитки.

«Планируемое время вылета 17 часов. На рейс ожидается 177 пассажиров. 12 пассажиров размещены в гостинице, 174 вылетающим предоставлены еда и напитки», — сообщили в надзорном ведомстве после проверки.

Ранее URA.RU рассказывало, что вылететь пассажиры должны были еще в 7:05. Сначала рейс отложили на 15:20, теперь срок задержки продлили. 

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Рейс авиакомпании «Победа» из Перми в Москву задерживается уже не на восемь, а на 10 часов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Часть пассажиров разместили в гостинице, людям также раздали еду и напитки. «Планируемое время вылета 17 часов. На рейс ожидается 177 пассажиров. 12 пассажиров размещены в гостинице, 174 вылетающим предоставлены еда и напитки», — сообщили в надзорном ведомстве после проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что вылететь пассажиры должны были еще в 7:05. Сначала рейс отложили на 15:20, теперь срок задержки продлили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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