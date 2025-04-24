Гимнастка Крамаренко не получила нейтральный статус из-за фото с Винер

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала российской гимнастке Лале Крамаренко в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.
«Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на свой источник.
Причиной отказа стало несоответствие Крамаренко критериям допуска FIG. В частности, ей вменяется участие в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, а также тот факт, что спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО», который она представляет, публично выражал поддержку СВО на Украине в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, FIG приняла во внимание публикацию Крамаренко совместной фотографии с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.
Решение FIG считается окончательным и вступает в силу немедленно. Однако у спортсменки сохраняется право оспорить его исключительно в Спортивном арбитражном суде (CAS). По информации источника, Крамаренко уже подала соответствующий иск в CAS.
В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о решении разрешить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под нейтральным флагом, начиная с 1 января 2024 года. Согласно установленным требованиям, на турниры могут быть допущены только те гимнасты и члены их команд, которые не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. Для проверки соответствия этим критериям будет анализироваться активность спортсменов в соцсетях. В марте текущего года президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров сообщил, что организация направила в специальный комитет FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, однако четыре из них были отклонены.
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