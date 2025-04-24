В Тюменской области нашли замену военкому, который уволился, чтобы ездить за границу

На должность военного комиссара Тобольска и Тобольского района назначен майор Юрий Золотарев. Об этом URA.RU сообщили в Военном комиссариате Тюменской области. Предыдущий тобольский военком Алексей Бердин оставил службу в начале года. По данным источников агентства, для продолжения работы в этой должности ему нужно было оформить специальный допуск. Однако он не стал этого делать, потому что после получения документа на протяжении пяти лет нельзя покидать пределы РФ.
«Вопрос обеспечения должности военного комиссара Тобольска и Тобольского района Тюменской области находился на постоянном контроле. По результатам проведенных организационных мероприятий, на должность военного комиссара Тобольска и Тобольского района назначен майор Золотарев Юрий Александрович», — пояснили URA.RU в Военкомате Тюменской области.
Предыдущий тобольский военком Алексей Бердин уволился 3 февраля, затем на эту должность с приставкой врио была назначена Елена Вейнер. По данным источников агентства, Бердин устроился на работу в мэрию Тобольска.
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